Cristiano Ronaldo a "peu de chances" de rejouer pour Manchester United

Le journaliste, qui a développé une relation étroite avec la star portugaise au fil des ans, s'attend à ce qu'il quitte Old Trafford.

Partira, partira pas ? L'avenir de Cristiano Ronaldo fait beaucoup parler ces derniers jours et il est souvent difficile de démêler le vrai du faux lorsqu'il s'agit du quintuple Ballon d'Or. Pourtant, selon Piers Morgan, journaliste ayant développé des liens avec le Portugais au fil des années, il est "très peu probable" que Cristiano Ronaldo rejoue pour Manchester United et il a affirmé que le prochain mouvement de l'attaquant pourrait être "assez surprenant".

"Sa prochaine destination pourrait être assez surprenante"

Selon GOAL, Cristiano Ronaldo cherche à être transféré à la suite de la triste campagne 2021-22 des Red Devils. Il souhaite continuer à jouer en Ligue des champions le plus longtemps possible. Manchester United a publiquement insisté sur le fait que le joueur de 37 ans ne sera pas vendu cet été, mais le controversé présentateur de télévision Morgan affirme avoir été en contact direct avec la star portugaise et ne peut pas le voir rester à Old Trafford.

Manchester United : Erik Ten Hag tranche pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

"J'ai eu beaucoup de contacts au cours de la semaine dernière. Je pense certainement qu'il serait très improbable que Cristiano Ronaldo joue un autre match pour Manchester United", a déclaré Morgan à talkSPORT. "Si vous êtes lui et que vous arrivez à la fin de votre carrière et que vous voulez encore gagner des trophées majeurs, vous devez faire un calcul. Est-ce que je vais le faire si je reste à United ?"

"CR7 et United ne partagent pas les mêmes ambitions"

"Je pense simplement que mentalement, Cristiano Ronaldo est passé à autre chose. Je ne vais pas dire ce que nous nous sommes dit, mais comme je l'ai dit depuis le début, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo pense que Manchester United partage ses ambitions. Je pense qu'il estime que les recrutements qu'ils font, l'engagement dont ils ont fait preuve la saison dernière, la place qu'ils ont occupée et l'absence de Ligue des Champions. Je crois qu'il pense que la structure du club, de haut en bas, n'est pas bonne", a ajouté le présentateur anglais.

"Ce n'est pas une réflexion sur le nouveau manager [Erik ten Hag], il a beaucoup de respect pour lui, mais c'est juste un reflet exact de la situation actuelle de Manchester United. C'est à lui de dire ce qu'il ressent, mais si vous me demandez mon avis, je ne pense pas qu'il va rester à Manchester United. Je pense qu'il pourrait finir dans un endroit assez surprenant", a conclu Piers Morgan.

Ronaldo pourrait-il rejoindre Arsenal ?

Morgan, qui a interviewé Ronaldo dans une exclusivité ITV de 2019, est un supporter bien connu d'Arsenal. Le journaliste de 57 ans entretient une relation étroite avec Ronaldo et tente de le convaincre que l'Emirates Stadium serait le meilleur endroit pour lui pour entamer la prochaine étape de sa carrière. "Les fans d'Arsenal à l'écoute doivent savoir que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de le persuader de venir à Arsenal", a ajouté Morgan.

Cristiano Ronaldo ignore les appels de Nani

"Gardez à l'esprit qu'il était proche de venir à Arsenal à l'âge de 18 ans, il était sur le point de signer sous Arsène Wenger, et à la dernière minute, il a explosé Manchester United dans un match amical pour le Sporting Lisbonne et Ferguson n'a pas quitté ce match jusqu'à ce qu'il l'ait signé. Je crois qu'il reviendrait à la maison ! Lui en attaque avec Gabriel Jesus et Eddie Nketiah serait une ligne d'attaque fantastique pour nous, alors pourquoi pas ?", a conclu le journaliste anglais.