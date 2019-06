Coutinho : "Liverpool c'est plus que Firmino, Mané et Salah"

Le Brésilien et l'Uruguayen passés par les Reds sont conscients que l'équipe de Jürgen Klopp sera une menace pour le Barça en C1.

La demi-finale de entre et le sera une rencontre spéciale pour deux joueurs. En effet, Philippe Coutinho et Luis Suarez, actuellement au FC Barcelone, vont retrouver leurs anciens coéquipiers de Liverpool. Les deux joueurs sont passés et ont marqué l'histoire des Reds en brillant sous ses couleurs malgré l'absence de trophée majeur à se mettre sous la dent dans la Mersey.

Parmi les deux joueurs, Philippe Coutinho est celui qui connaît le mieux cette équipe de Liverpool l'ayant quitté à l'hiver 2018. Dans une interview accordée au site officiel du FC Barcelone, le Brésilien a alerté sur le fait de ne pas sous estimer les Reds et de ne pas se concentrer uniquement sur son trio d'attaque : "C'est une super équipe. Ils sont très forts mentalement. Je les ai regardés toute la saison et ils sont excellents en défense et en défensive, nous devrons donc être très vigilants".

Suarez a hâte de retourner à Anfield

L'article continue ci-dessous

"Il y a des joueurs importants pour eux mais ce ne sont pas que ces trois joueurs (Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah). Il y a les défenseurs, les milieux de terrain qui sont tous des joueurs de qualité et travaillent dur pour créer des objectifs pour l'équipe. Nous devrons être au courant de toute l'équipe et faire notre travail comme nous l'avons fait récemment", a avoué le joueur passé de Liverpool à Barcelone à l'hiver 2018 contre 160 millions d'euros, bonus compris.

Même son de cloche chez Luis Suarez : "Liverpool a une façon de jouer qui pourrait surprendre les gens, mais ils peuvent jouer à l'arrière et avoir d'excellents joueurs au milieu du terrain qui peuvent donner le ballon à leurs attaquants. Ils peuvent jouer d'une manière similaire à notre façon de jouer. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences. Ce qui est vrai, c'est que les deux équipes sont très fortes et que l'autre devra faire attention".

L'Uruguayen a hâte de retrouver Anfield la semaine prochaine : "C’est évidemment excitant de retourner jouer sur un terrain comme Anfield où les fans se sont occupés de moi. J’ai beaucoup parlé à Jordan Henderson et il est évidemment impatient de jouer contre Philippe et moi-même. Ce sera spécial, mais maintenant chacun joue pour son équipe et fait de son mieux. Je me souviens des gens là-bas avec beaucoup d'affection. Je parle à des gens qui sont toujours là et ces moments que nous avons passés ensemble leur manquent".