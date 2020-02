Coupe du Roi - Les quatre prochaines finales se joueront à Séville

La Fédération Espagnole de Football a annoncé que les 4 prochaines finales de la compétition se joueront à Séville, au sein du stade de la Cartuja.

Dans l'Hexagone, le Stade de a longtemps été désigné comme le théâtre des finales des différentes compétitions nationales, telles que la et la . Depuis quelques années, les finales de Coupe de la Ligue ont parfois été délocalisées, sans que cela ne pose trop de problèmes de logistique, et encore moins de rivalités. Néanmoins, force est de constater qu'en , où les rivalités sont plus présentes, cela s'avère souvent beaucoup plus compliqué.

Le Stade la Cartuja accueillera les 4 prochaines finales

En effet, difficile de trouver un lieu pour organiser une finale de , sans récolter les plaintes de certains clubs, refusant parfois de prêter leur enceinte pour accueillir d'autres couleurs jugées rivales. De ce fait, la Fédération Espagnole a été obligée de trouver une solution pour remédier à ces polémiques inutiles. Ce mercredi, via un communiqué officiel, la RFEF a ainsi annoncé que les quatre prochaines finales de la Coupe du Roi se joueront au stade de la Cartuja, à Séville.

Ce stade olympique, situé au Nord-Ouest de la ville et d'une capacité totale d'un peu plus de 57 000 places, offre l'avantage de n’héberger les matches d’aucune équipe, puisque les clubs de Séville jouent dans leurs enceintes respectives. Une alternative pour le moins idéale, donc.