Coupe du Monde : Une statistique inquiétante pour le spectacle

Au Mondial 2022, il y a déjà eu autant de 0-0 que la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2021 réunis.

La Coupe du Monde 2022 au Qatar est bel et bien lancée. Après trois jours de compétition, les spectateurs ont déjà été servis en buts, en surprises, mais également... en 0-0. Après 4 premiers matches lors desquels 14 buts avaient été inscrits, c’est mardi que les deux premiers matches nuls et vierges sont arrivés, entre le Danemark et la Tunisie puis entre le Mexique et la Pologne. Des scores qui ne reflètent pas forcément la physionomie de ces deux rencontres, plutôt ouvertes et avec de nombreuses occasions. Ce mercredi, le Maroc et la Croatie se sont également séparés sur le score de 0-0, dans un match assez neutre cette fois-ci.

Autant de 0-0 que lors des deux dernières compétitions

0-0 - Il y a déjà eu autant de 0-0 après 9 rencontres de cette Coupe du Monde 2022 que lors des 115 matches combinés de la Coupe du Monde 2018 et de l'EURO 2020 (3).#FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/aAyHUvVif6 — OptaJean (@OptaJean) November 23, 2022

Il s’agit donc du troisième 0-0 en seulement 9 matches. Et comme l’explique Opta Jean, il y en a déjà eu plus que lors de la Coupe du Monde 2018 et l’Euro 2021 réunis, qui en avaient cumulé trois en 115 matches. Il s’agit deFrance-Danemark en 2018, Angleterre-Écosse et Espagne-Suède en 2021. Reste désormais à espérer que ces matches sans but ne seront pas trop courants pendant le reste du Mondial.