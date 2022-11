Coupe du monde : Un triste record pour le Qatar

Battu par les Pays-Bas ce mardi, le Qatar conclue sa Coupe du Monde sans avoir marqué le moindre point en phase de poules.

D'un point de vue sportif, la première Coupe du monde de l'histoire du Qatar ne restera pas dans les annales. Battus d'entrée par l'Équateur (2-0) puis par le Sénégal (3-1), les hôtes de la compétition voulaient sauver l'honneur lors de leur dernière rencontre face aux Pays-Bas. Mais face au favori du Groupe A, la logique a une nouvelle fois été respectée.

Le pire pays hôte de l'histoire

7 - Le Qatar a encaissé 7 buts lors de cette Coupe du Monde 2022 et n’en a marqué qu’un, plus mauvais totaux pour une nation hôte sur une même phase de groupes de Coupe du Monde. Flop. #NEDQAT pic.twitter.com/cJSUJYZNfX — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2022

🇶🇦 Le Qatar devient le 1er pays hôte de l'histoire à perdu ses 3 matchs en phase de groupes à la Coupe du Monde. @PSSportsFR #QATNED — Stats Foot (@Statsdufoot) November 29, 2022

Battus 2-0 par les Oranjes sans jamais avoir donné l'impression de pouvoir les inquiéter, les hommes Félix Sanchez Bas quittent la compétition sans avoir marqué le moindre point et en n'ayant inscrit qu'un but. Et cette phase de poules constituent plusieurs records dont le pays hôte se serait surement bien passé. Le Qatar est le premier pays hôte d'un Mondial à perdre ses trois matches de poules, à n'inscrire qu'un seul but et à en encaisser 7.

Un échec grandeur nature pour l'organisateur de ce Mondial.