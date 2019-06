Coupe du monde U20 : l'Ukraine dompte l'Italie et se qualifie pour la finale

L'Ukraine a fait tomber l'Italie (1-0), ce vendredi, pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde U20.

L' est la première équipe qualifiée pour la finale de la U20.

La sélection ukrainienne a fait tomber l' , bourreau de l'équipe de , au terme d'un match âpre et fermé.

Il a fallu attendre le second acte pour voir la situation de décanter. Le milieu de terrain Serhiy Buletsa a permis à l'Ukraine de passer devant peu après l'heure de jeu (1-0, 65e). L'Italie a tenu le ballon dans ce rapport de force, mais c'est l'Ukraine qui a le plus frappé au but. La formation transalpine aurait néanmoins pu égaliser en fin de match puisqu'elle s'est retrouvée en supériorité numérique après l'expulsion de Popov à 10 minutes de la fin, mais l'Ukraine a conservé son avantage jusqu'au bout.

En finale, l'Ukraine retrouvera l'Equateur ou la , qui s'affrontent ce mardi soir (20h30).