Coupe du monde U20 - Le Nigeria et la Nouvelle-Zélande démarrent très fort

Au Mondial U20, Le Nigeria a pulvérisé le Qatar (4-0) tandis que la Nouvelle-Zélande a connu la même réussite face au Honduras (5-0).

Pour la deuxième journée de la U20 en , on a assisté à deux corrections infligées par la Nouvelle-Zélande et le , respectivement au Honduras et au . Les Bleuets font leur entrée en lice demain face à l' dans le groupe E (18 heures).

Groupe C : Honduras 0-5 Nouvelle-Zélande

Buts : Diego (CSC, 8e), Waine (17e, 27e), Singh (51e) et Conroy (90e+2)

Groupe D : Qatar 0-4 Nigeria

Buts : Effiom (12e), Offia (24e), Bashiru (68e) et Salawudeen (74e)