Coupe du monde 2030 - Racisme : La grande menace de Vinicius contre l’Espagne

Victime fréquemment de racisme en Liga, Vinicius Junior menace de retirer la Coupe du monde 2030 à l’Espagne.

Catalyseur dans le couloir gauche du Real Madrid, Vinicius Junior ne fait pas l’unanimité en Espagne en raison de la couleur de sa peau. Le dribbleur brésilien est souvent sifflé sur les stades de LaLiga et même visé par des propos racistes. En lutte contre ce fléau qui persiste, l’ancien de Flamengo veut mener cette bataille jusqu’au bout. Il serait même prêt contraindre les dirigeants à retirer l’organisation du Mondial 2030 à l’Espagne.

Vini appelle au retrait du Mondial 2030 à l’Espagne

Vinicius Junior ne ménage aucun effort pour éradiquer le racisme en Espagne. Embêté sur les terrains de LaLiga pour la couleur de sa peau, l’ailier gauche de la Maison Blanche craint le pire dans les années à venir. Le joueur estime qu’il aurait un traitement encore périlleux en 2030 où l’Espagne, le Portugal et le Maroc vont organiser le Mondial. En effet, il souhaiterait que la compétition soit déplacée si l’Espagne ne veut pas en finir avec le racisme.

« J'espère que l'Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d'insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si les choses n'évoluent pas avant 2030, je pense que nous devons changer de lieu (la Coupe du monde, Ndlr) », a déclaré Vinicius dans une interview accordée à CNN. Le Brésilien indique que se sentir « à l'aise et en confiance dans un pays » où il peut « subir le racisme, c'est un peu compliqué ».

Les attaques racistes en Espagne

Dans le même temps, l’attaquant du Real Madrid est conscient que tous les Espagnols « ne sont pas racistes » et que c’est juste « un petit groupe » qui ternit « l’image » du pays avec ces comportements maladroits. Même s’il avait éclaté en sanglot lors d’une interview en raison de racisme, le Brésilien se sent à l’aise à Madrid. Il n’oublie pas d’ailleurs les attaques racistes dont il a été victime à Valence la saison dernière, même si les assaillants ont été pubis par LaLiga.

« Beaucoup de gens en Espagne, la majorité, ne sont pas racistes. Mais il existe un petit groupe qui finit par nuire à l’image d’un pays dans lequel il fait très bon vivre. J'aime être ici, j'aime jouer pour le Real Madrid et j'aime avoir les meilleures conditions pour vivre avec ma famille », a ajouté Vinicius, qui veut « faire tout son possible pour que les choses changent ».

« Dans le cas que j'ai eu à Valence, après le match, tout le monde disait que la bonne chose aurait été que nous quittions le terrain, mais comme vous êtes là pour défendre une équipe, parfois vous ne le faites pas. Nous savons que tous ceux qui travaillent dans ce domaine ne sont pas racistes et sont allés là-bas pour regarder le match. C'est toujours très difficile de terminer un match comme celui-ci, mais avec tout ce qui s'est passé, cela augmente à chaque fois. L’équipe doit quitter le terrain pour que les choses changent le plus rapidement possible », a-t-il déploré.