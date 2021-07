La Coupe du monde 2030 en Italie et… Arabie saoudite ?

L'Italie et l'Arabie saoudite envisagent de co-organiser la Coupe du monde 2030.

Après l'inéquitable Euro 2021 éparpillé aux quatre coins de l'Europe, voici une nouvelle idée à la con (oui, on peut le dire) : la Coupe du monde 2030 en Italie et en… Arabie Saoudite.

L'Arabie saoudite veut son Mondial, mais pas en solo

Pour l'instant, cette candidature n'est pas officielle mais comme le révèle The Athletic, les deux pays envisagent de co-organiser le Mondial 2030, celui du centenaire de l'épreuve (la première édition s'était déroulée en 1930 en Uruguay).

L'Arabie saoudite, vexée de voir son ennemi, le Qatar, accueillir la Coupe du monde 2022, veut répliquer en l'organisant à son tour. Le hic, c'est qu'à partir de l'édition 2026, il y aura 48 participants à la phase finale et non plus 32 comme c'est le cas depuis 1998.

Or, l'Arabie saoudite ne souhaite pas organiser un Mondial en solo car cela lui est impossible sur le plan financier. D'ailleurs, la Coupe du monde 2026 se jouera dans trois pays (Canada, Etats-Unis, Mexique) afin de partager les coûts.

Egypte et Maroc recalés par l'Arabie saoudite

Les Saoudiens ont donc chargé le cabinet américain de conseil Boston Consultancy Group de trouver des pays co-organisateurs. La société a proposé les noms de l'Egypte et du Maroc pour une Coupe du monde panarabe mais les deux pays du Maghreb ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour recevoir l'épreuve.

Plusieurs fois candidat à l'organisation d'un Mondial (1994, 1998, 2006 et 2010), le Maroc n'a jamais été choisi par la FIFA. De son côté, l'Egypte n'avait candidaté qu'une seule fois, en 2010, sans succès.

Un partenariat gagnant-gagnant avec l'Italie ?

C'est donc vers l'Europe que souhaite se tourner l'Arabie saoudite et l'Italie semble le pays parfait à ses yeux. En effet, le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a évoqué récemment la possibilité d'« une candidature italienne pour le championnat d'Europe de 2028 et la coupe du monde de 2030 ».

La plupart des stades italiens sont vétustes et l'Arabie saoudite pourrait en financer la rénovation. Les deux pays entretiennent d'ailleurs d'excellentes relations diplomatiques et en 2018 et 2019, la Supercoupe d'Italie s'est déroulée en Arabie saoudite.

Reste maintenant à attendre une officialisation de cette candidature et surtout, la réaction de la FIFA à cet étrange attelage qui posera de nombreux problèmes en raison de la distance entre les deux pays.