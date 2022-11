Coupe du monde 2022 – Les statistiques de France-Danemark : Kylian Mbappé se rapproche d'un record de Just Fontaine

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire de la France contre le Danemark (2-1).

● La France est la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. C'est la première fois qu'un tenant du titre passe le premier tour depuis le Brésil en 2006.

● La France est désormais invaincue lors de ses huit derniers matches du premier tour de la phase de groupes de la Coupe du monde (6 victoires, 2 nuls). Elle ainsi sa meilleure série réalisée entre 1982 et 1998 (6 victoires et 2 nuls également).

● Le Danemark a perdu son premier match de Coupe du monde depuis son dernier match du tournoi 2010 contre le Japon. En effet, ils ont encaissé autant de buts ce soir (2) que lors de leurs cinq précédents matchs dans la compétition (2 également).

● La France n'est que le cinquième champion du monde en titre à remporter ses deux premiers matches dans le tournoi après l'Italie en 1938, l'Uruguay en 1954, le Brésil en 1998 et le Brésil en 2006.

● La France a remporté six matches consécutifs en Coupe du monde pour la première fois de son histoire, devenant ainsi la première équipe à le faire dans le tournoi depuis l'Espagne en 2010.

● La France a tiré 13 fis au but sans marquer face au Danemark en première mi-temps. Un record pour les Bleus lors d'une phase finale (Coupe du monde + Euro) depuis qu'Opta analyse les matches (1966).

● Kylian Mbappé est devenu le deuxième joueur à marquer lors de trois matches consécutifs de Coupe du monde pour la France après Just Fontaine, qui a marqué lors de six matches de suite lors de l'édition 1958.

● Kylian Mbappé a inscrit ses 30e et 31e buts pour la France, marquant 14 buts lors de ses 12 derniers matches avec les Bleus. Depuis le début de la Coupe du monde 2022, il est le joueur qui tire le plus au but (13 fois) et trois de ses cinq tirs cadrés ont abouti à un but.

● Andreas Christensen a inscrit son troisième but pour le Danemark. C'est d'ailleurs son deuxième but dans une phase finale après celui contre la Russie lors de l'Euro 2021.

● Les sept derniers buts du Danemark en Coupe du monde ont été inscrits par sept joueurs différents. Cette série a commencé lors du Mondial 2010 et les buteurs sont Bendtner, Rommedahl, Tomasson, Poulsen, Eriksen, Zanka et Christensen.