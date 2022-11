Coupe du monde 2022 - Sénégal : Sadio Mané sort du silence

Forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le capitaine du Sénégal, Sadio Mané, a communiqué sur son état de santé.

Nation la plus ambitieuse du continent africain, le Sénégal d'Aliou Cissé va devoir faire sans sa star, le deuxième du dernier Ballon d'Or, Sadio Mané, forfait pour l'ensemble de la compétition après une blessure contractée avec le Bayern Munich à deux semaines de la Coupe du monde au Qatar. Un terrible coup dur pour les Lions de la Teranga.

Mané touché par le soutien du peuple sénégalais

Après avoir espéré pouvoir récupérer sa star, le Sénégal s'est rendu à l'évidence qu'il ne pourra pas compter sur Mané pour son premier match de Coupe du monde contre les Pays-Bas, lundi au Qatar, mais il a reçu un message de la part de la star du Bayern Munich avant le match. Sadio Mane a confirmé qu'il a subi une opération chirurgicale réussie et a envoyé son soutien à ses coéquipiers avant leur premier match du tournoi.

"Vous étiez nombreux à m’avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma blessure. Dieu merci , l’opération subie en milieu de semaine s’est bien passée .Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous et vous témoigner ma reconnaissance. Ce lundi, notre cher pays va entrer en lice dans la Coupe du Monde, Qatar 2022", a écrit l'attaquant du Bayern Munich sur Instagram.

"Le Sénégal va se transcender"

"Je suis sûr que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs comme une vraie finale. Je suis aussi persuadé que tous les Sénégalais seront devant le petit écran pour supporter et encourager notre vaillante équipe nationale. Comme tous les inconditionnels de la Tanière, je suis convaincu que mes coéquipiers vont se battre comme un seul homme et comme ils ont l’habitude de le faire afin d’honorer notre cher Sénégal", a conclu Sadio Mané.

L'absence de Mané à la Coupe du monde est une nouvelle déchirante pour l'attaquant et son équipe. Le joueur de 30 ans a été en superbe forme en 2022 en club et en sélection, terminant deuxième derrière Karim Benzema au Ballon d'Or. Le Sénégal possède encore beaucoup de qualité dans son équipe mais pourrait avoir du mal à avoir un impact sur le tournoi sans sa star.

Sadio Mané est le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal (34) et a participé à 12 des 25 derniers buts inscrits par des joueurs sénégalais en AFCON et en Coupe du monde (9 buts, 3 passes décisives). Les Lions de la Teranga débuteront leur campagne de Coupe du monde lundi contre les Pays-Bas, puis affronteront le pays hôte, le Qatar, vendredi