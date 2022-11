Coupe du Monde 2022 : Le prince héritier fait un énorme cadeau aux Saoudiens après l’exploit contre l’Argentine

C’est sans aucun doute la grosse surprise de ce début de compétition. Les Saoudiens ont réussi à faire chuter l’Argentine de Lionel Messi (1-2) lors de leur premier match de la phase de groupes.

Les hommes d’Hervé Renard ont impressionné les passionnés du ballon rond. La sélection argentine n’a rien pu faire pour revenir au score durant quasiment toute la seconde période.

Cet exploit n’est clairement pas inaperçu passé au pays. Le prince héritier d’Arabie Saoudite a tout simplement décrété un jour férié au lendemain de cette belle victoire de l’équipe asiatique.

Ce n’est pas la seule décision de Mohammed ben Salmane pour honorer son équipe. Selon les informations d’Harian Metro, le premier responsable du royaume arabe va récompenser chaque joueur de l’équipe nationale saoudienne individuellement.

Les coéquipiers de Salman Al-Faraj recevront chacun une Rolls-Royce Phantom. Une voiture dont la valeur marchande avoisine les 500 000 euros. Une énorme récompense financière donc pour les Faucons.

Saudi Arabia players to get a Rolls-Royce each for defeating Argentina.



Wow 👏🏼 pic.twitter.com/AY3fPQQkWi