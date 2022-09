Coupe du monde 2022 : Le Danemark dévoile un maillot en soutien aux ouvriers morts au Qatar

Le Danemark a souhaité envoyer un message politique à travers les maillots qu'il portera au Qatar lors de la Coupe du monde.

L'organisation de la Coupe du monde au Qatar continue de faire couler beaucoup d'encre. Sans vouloir aller jusqu'au boycott, le Danemark a souhaité marquer le coup face au pays hôte de ce Mondial.

"Nous ne souhaitons pas être visibles lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes"

Ce mercredi, la Danish Dynamite a dévoilé les tuniques qu'elle portera lors du tournoi. Et l'équipementier, Hummel, a souhaité envoyer un message politique à travers ces maillots.

Les versions domicile et extérieure, respectivement rouge et blanche, arboreront un écusson et un logo atténués et moins mis en avant dans le design.

"Nous avons atténué tous les détails des nouveaux maillots de la Coupe du Monde du Danemark, dont notre logo et nos chevrons emblématiques. Nous ne souhaitons pas être visibles lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes", a détaillé Hummel sur Instagram.

Plusieurs ONG dont Amnesty International estiment que ce sont 6500 ouvriers migrants, venus principalement d'Asie du sud-est, qui ont perdu la vie sur les chantiers du Mondial depuis 2010.

Un troisième maillot noir en signe de deuil

Au-delà de ces deux maillots, Hummel a également dévoilé une version third intégralement noire, en guise de deuil après tous ces décès.

"Noir. La couleur du deuil. La couleur parfaite pour le troisième maillot du Danemark pour la Coupe du monde de cette année. Bien que nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes", écrit encore Hummel.

"Nous souhaitons faire une déclaration sur le bilan des droits de l'homme du Qatar et sur le traitement qu'il apporte aux travailleurs migrants qui ont construit les stades de la coupe du monde du pays."

Pour rappel, l'équipe de Kasper Hjulmand fera son entrée en lice dans cette Coupe du monde le 22 novembre face à la Tunisie, avant de croiser la route des Bleus et de l'Australie dans la poule D.