Coupe du monde 2022 : le communiqué acerbe du Portugal sur le cas Cristiano Ronaldo

Le Portugal a répondu aux informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter le groupe après avoir été écarté contre la Suisse.

Cristiano Ronaldo était-il à deux doigts de tout plaquer ? D'après le journal Record, l'international portugais n'a pas digéré le fait d'être mis sur le banc pour le huitième de finale contre la Suisse. A tel point, que l'ancien de Manchester United a failli faire ses valises et quitter l'équipe du Portugal et la Coupe du monde au Qatar, avant de sa calmer et de réfléchir à deux fois à cette décision.

"Cristiano n'a pas menacé de quitter l'équipe"

Le quintuple Ballon d'Or a finalement assisté au carton de son équipe face à la Suisse en huitième de finale de la Coupe du monde et au triplé de son remplaçant, Gonçalo Ramos, après avoir réagi avec colère à son remplacement lors de la dernière rencontre du groupe contre la Corée du Sud. Pourtant, ce n'est pas exactement comme cela que cela se serait passé d'après la version officielle du Portugal.

La Fédération portugaise de football a réfuté ces allégations dans une déclaration : "Des informations publiées ce jeudi rapportent que Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter l'équipe nationale lors d'une conversation avec Fernando Santos, le sélectionneur national. La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale au Qatar.

"Il a encore démontré son dévouement face à la Suisse"

"Cristiano Ronaldo se construit chaque jour un palmarès unique au service de l'équipe nationale et du pays, qui doit être respecté et qui témoigne du degré indiscutable d'engagement envers l'équipe nationale. Au passage, le degré de dévouement du joueur le plus capé par le Portugal a encore été démontré - si besoin était - lors de la victoire contre la Suisse, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022", a ajouté la FPF.

"L'équipe nationale - joueurs, entraîneurs et structure de la FPF - est, comme elle l'a été depuis le premier jour, pleinement engagée et enthousiaste dans la construction de ce que le pays veut être la meilleure participation du Portugal à une Coupe du monde", a conclu la Fédération portugaise de football. Qui a raison ou tord ? Difficile de le savoir, mais la FPF fait front derrière CR7 à quelques jours d'un autre match important pour la Seleçao.

Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps dans le football international masculin, avec 118 réalisations à son actif, et a obtenu 195 sélections pour son pays au cours des 19 dernières années. S'il fait toujours partie de l'équipe du Portugal, Ronaldo espère jouer un rôle plus important lorsque l'équipe de Santos reprendra la compétition samedi pour un quart de finale contre le Maroc.