Coupe du monde 2022 : la révélation de Kingsley Coman sur son avenir en équipe de France

Blessé lors de la Coupe du monde 2018, Kingsley Coman va disputer pour la première fois de sa carrière une phase finale de Coupe du monde.

Si Kingsley Coman collectionne les titres depuis le début de sa carrière, que ce soit les nombreux championnats qu'il a remporté ou encore la Ligue des champions, un titre majeur manque à son palmarès : la Coupe du monde. Non, Kingsley Coman n'était pas de la partie lors de la Coupe du monde 2018 en Russie lorsque les Bleus ont été sacré champions du monde.

"Peut-être ma dernière Coupe du monde"

Non pas que l'ailier du Bayern Munich n'était pas au niveau ou dans les plans du sélectionneur à l'époque, mais bel et bien en raison d'une blessure. C'est un peu l'histoire de sa carrière, Kingsley Coman a trop souvent été embêté par les blessures, ce qui l'a empêché de rayonner autant qu'il le pourrait mais aussi de prendre part à certains matches et évènements auxquels il aurait pu participer.

Kingsley Coman va cette fois-ci pouvoir disputer la Coupe du monde avec les Bleus. L'ailier du Bayern Munich sera bel et bien au Qatar et du haut de ses 26 ans il est plus que prêt à briller avec son pays sur la plus grande scène du football mondial, néanmoins, conscient de ses limites, Kingsley Coman sait qu'il pourrait s'agir de son unique participation à la Coupe du monde au cours de sa carrière.

"Mon problème pourrait être que nous pourrions jouer sans ailiers"

Dans une interview accordée à Kicker au sujet de la prochaine phase finale de Coupe du monde en 2026, Kingsley Coman s'est dit conscient que son corps pourrait le lâcher à nouveau : "C'est très important ! Ce sera ma première et peut-être ma dernière Coupe du monde, car on ne sait jamais dans le football. J'ai 26 ans aujourd'hui, peut-être que je serai meilleur à 30 ans, mais physiquement, je ne suis pas au mieux de ma forme".

L'ailier du Bayern Munich a également exprimé ses inquiétudes quant à un éventuel manque de temps de jeu au Qatar : "Mon problème pourrait être que, comme lors des derniers internationaux, nous pourrions jouer sans ailiers, mais avec deux attaquants et un dix. Mais peut-être que nous jouerons en 4-3-3, cela me conviendrait mieux."

Coman est apparu 39 fois en équipe de France depuis ses débuts en novembre 2015, mais il n'a pas encore participé à la phase finale de la Coupe du monde. Cependant, il a joué pour Didier Deschamps lors de la campagne de l'Euro 2016 qui a vu la France s'incliner en finale face au Portugal. Si Deschamps s'en tient à son système actuel et joue sans ailiers naturels, alors l'impact de Coman pendant la Coupe du monde pourrait bien être minime. Néanmoins, il tentera d'obtenir une place dans le onze de départ lorsque la France affrontera l'Australie lors du match d'ouverture le 22 novembre.