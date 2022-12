Coupe du monde 2022 - France : Pourquoi Karim Benzema a été énervé par son départ du Qatar ?

L'attaquant du Real Madrid, qui a annoncé sa retraite internationale, n'a pas apprécié de devoir quitter ses coéquipiers et le Qatar si rapidement.

Karim Benzema a beaucoup fait parler de lui, malgré lui, durant cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Pourtant, l'attaquant du Real Madrid n'a rien demandé et a vu tout et son contraire être écrit à son sujet après son forfait pour la Coupe du monde. Pour rappel, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait à la veille du premier match des Bleus et a immédiatement quitté le Qatar.

Un retour à la compétition trop précipité

Mais l'attaquant du Real Madrid, qui avait déjà eu des pépins physiques avant de rejoindre les Bleus, n'a pas été remplacé. Durant la compétition, de nombreuses choses ont été dites à son sujet, notamment sur le fait que le groupe vivait mieux sans lui, mais aussi et surtout sur le fait qu'il aurait pu être réintégré dans le groupe une fois sa blessure soignée.

Une chose est sûre, Karim Benzema n'a pas apprécié les conditions de son départ qu'il a jugé précipité de l'équipe de France après sa blessure. Et sa décision de prendre sa retraite internationale a forcément un rapport avec ce qui s'est passé durant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon les informations de RMC plusieurs points ont contribué à l'énervement et à l'agacement de Karim Benzema.

Benzema a en travers de la gorge son départ de Doha

Le premier d'entre eux est d'avoir été pressé par le staff des Bleus de devoir reprendre rapidement pour être prêt dès le premier match face à l'Australie alors qu'il avait manqué les dernières semaines de compétition avec le Real Madrid et qu'accélérer sa reprise à la compétition était forcément un risque de le voir rechuter, tandis que Raphaël Varane a été de manière plus consciencieuse.

L'attaquant du Real Madrid aurait donc aimé de la patience à son égard et ce fut le cas aussi une fois qu'il s'est blessé au quadriceps. Karim Benzema a été invité par le staff à quitter le Qatar dans la foulée, alors que selon RMC, ce dernier pensait pouvoir revenir avant la fin de la Coupe du monde, mais il n'en a finalement pas eu la possibilité.

Tout mis bout à bout a donc créé beaucoup de frustration chez le Ballon d'Or 2022 et cela a certainement pesé dans la balance au moment de prendre sa retraite internationale, d'autant plus que tout laisse à penser que le staff technique sera le même au mois de mars prochain. A l'image de ce raté avec la Coupe du monde 2022, l'histoire entre Karim Benzema et l'équipe de France est définitivement une histoire d'incompréhension et de regret.