Coupe du monde 2022 - Argentine : l'agent de Lautaro Martinez explique les difficultés de l'attaquant

Titulaire au début de la Coupe du monde, l'attaquant de l'Inter Milan a perdu sa place au profit de Julian Alvarez.

Lors d'une Coupe du monde, il y a les bonnes et les mauvaises surprises, les révélations et les déceptions. Lautaro Martinez figure plutôt dans la dernière catégorie. L'avant centre de l'Inter Milan nourrissait de grandes attentes et son association avec Lionel Messi en attaque était très attendue, mais ce dernier n'a pas répondu aux attentes.

Lautaro sous infiltration

En effet, si Lautaro Martinez était titulaire en attaque au début de la compétition. Il a perdu sa place depuis. L'attaquant de l'Inter Milan a été dans le onze de départ lors des deux premiers matches face à l'Arabie Saoudite et au Mexique puis a dû se contenter de quelques miettes face à la Pologne et à l'Australie en huitième de finale.

La faute à une efficacité lors des deux premiers matches. En quatre rencontre, Lautaro Martinez n'a pas encore marqué le moindre but dans cette Coupe du monde alors que son concurrent direct, Julian Alvarez, s'est montré bien plus en jambes. Le représentant de Lautaro a offert une explication possible pour ses performances médiocres au Qatar, révélant que son problème de cheville est suffisamment grave pour nécessiter des injections antidouleur.

"Des buts refusés difficile à digérer"

"Lautaro Martinez a pris des injections parce qu'il a beaucoup de douleurs à la cheville", a déclaré son agent Alejandro Camacho dans une interview à la radio argentine La Red. "Il travaille dur pour faire disparaître cette douleur, et dès que ce sera le cas, il reviendra sur le terrain. Lautaro Martinez est un des meilleurs joueurs du monde".

"Il est très fort mentalement, mais les buts refusés contre l'Arabie saoudite ont été des moments difficiles pour lui", a conclu l'agent de l'attaquant de l'Inter Milan. Lautaro avait été une étoile montante de l'Argentine en 2021 et est arrivé à la Coupe du monde avec de grandes attentes, mais il n'a toujours pas inscrit de but après en avoir inscrit 10 en qualifications et trois en Copa America l'été dernier.

En huitième de finale, il n'a joué que 20 minutes en sortie de banc. Il y a de grandes chances pour que Lautaro Martinez doive encore regarder ses coéquipiers depuis le banc de touche lors du quart de finale face aux Pays-Bas vendredi puisque Julian Alvarez devrait conserver la confiance de Lionel Scaloni.