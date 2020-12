Coupe de France : qualification historique du FC M'tsapéré (Mayotte) en 32e de finale

Historique ! Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe de France, un club de Mayotte atteint les 32es de finale de la Coupe de France.

Le règlement de la pour la saison 2020-2021 a été modifié en raison de la pandémie du Covid-19. Ainsi, les amateurs et les professionnels jouant séparément jusqu'aux seizièmes de finale.

Et ce dimanche, les Mahorais du FC M'Tsapéré sont allés éliminer les Réunionnais de la JS Saint-Pierroise (1-1, 5-4 t.a.b.), lors du huitième tour de la Coupe de . La rencontre s'est jouée au stade Michel-Volnay de Saint-Pierre.

La JS Saint-Pierroise avait pourtant ouverte le score à la 21e minute par Loïc Rivière avant de voir le FC M'tsapéré égaliser à dix minutes de la fin du temps règlementaire.

Une prolongation n'étant pas prévue, les deux équipes sont passées directement aux tirs au but au coup de sifflet final. Et ce sont les Mahorais qui sont montrés les plus efficaces lors de cet exercice pour se qualifier au tour suivant.

Et cette qualification est historique car c'est la première fois qu'un club de Mayotte atteint ce stade de la compétition. Les joueurs du FC M'tsapéré affronteront lors des 32es de finale un club amateur de la métropole.