Nouvelle triste soirée pour le football français. Ce vendredi soir au stade Charléty, le Paris FC recevait l'Olympique Lyonnais en 32èmes de finale de la Coupe de France. Malheureusement, à l'image de la rencontre entre l'OL et l'OM le mois dernier, ce match n'a pas pu aller à son terme et a été arrêté avant le début de la seconde période.

La faute à de nouveaux incidents en tribunes. Pendant la pause, des débordements ont eu lieu en tribunes entre le parcage lyonnais et certains parisiens. Des fumigènes ont été lancé de part et d’autre. Une bonne partie du public est descendu sur le terrain afin d'éviter les mouvements de foule.

La rencontre n'a donc pas pu reprendre, même après que les forces de l'ordre, deployées en masse, aient réussi à calmer les supporters et à les faire regagner leur place. Après plus de trois quart d'heure d'interruption, le speaker du Paris FC est sorti sur la pelouse pour annoncer la suspension définitive de la rencontre entre l'OL et le PFC.

Pour rappel, l'OL et le Paris FC étaient rentrés à la pause sur le score de 1-1. A l'heure actuelle, personne ne sait ce qu'il adviendra de cette rencontre. Si elle sera rejoué et qui sera sanctionné dans cette affaire. Une chose est sûre, l'Olympique Lyonnais risque gros si ses supporters sont impliqués, eux qui sont déjà, et encore, au coeur d'une affaire d'incidents en tribunes pour la rencontre face à l'OM.