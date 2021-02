Coupe de France - Nice-Monaco en 16e, le PSG ira à Brest

Le tirage des 16e de Coupe de France a réservé un derby de la Côte d'Azur. Le PSG se déplacera à Brest, l'OM à Canet et Lyon recevra Sochaux.

Place aux seizièmes de finale pour la Coupe de France. Après des 32e marqués par une formule inédite avec des clubs amateurs et professionnels placés dans deux voies séparées pour faire face au Covid-19, tous les niveaux sont désormais mélangés. La FFF avait toutefois réparti les 32 équipes qualifiées dans quatre groupes géographiques pour limiter les déplacements et les risques.

Effectué ce dimanche soir, le tirage au sort de ces seizièmes de finale a accouché de quelques jolies affiches pour les clubs de Ligue 1, à commencer par un derby de la Côte d'Azur entre un Nice en quête de rachat et une équipe de Monaco en grande forme en 2021.

📝 Le tirage au sort du groupe A avec notamment un duel L1-L2 entre le @VAFC et le @FCMetz ! #CoupeDeFrance pic.twitter.com/CA6M20tCR3 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 21, 2021

Parmi les favoris, Lyon recevra le FC Sochaux au Groupama Stadium, tandis que Lille devra se rendre en Corse pour y défier le Gazélec Ajaccio. Par ailleurs, l'Olympique de Marseille devra se déplacer à Canet Roussilon, alors que les Martiniquais du Club Franciscain seront opposés à Angers. Après son exploit à Bordeaux, Toulouse ira à Aubagne et Montpellier à Alès.

Tenant du titre après sa victoire dans une finale bien singulière en juillet dernier contre Saint-Etienne (1-0) grâce à un but de Neymar, le PSG poursuivra son parcours à Brest après sa courte victoire à Caen pour son entrée en lice. Une rencontre qui se disputera à quelques jours du huitièmes de finale retour de Ligue des champions contre le Barça.

À noter qu'il y aura forcément plusieurs équipes amateurs encore présentes en huitièmes de finale, pusiqu'avec ce format chamboulé, de nombreuses confrontations directes entre formations des échelons inférieurs seront au porgramme. Au total, pas moins de huit équipes de National 2 sont parvenues à se frayer un chemin jusqu'ici, pour trois représentants de National et de National 3 et même deux petits poucets issus de Régional 1 (l'US Montagnarde) et d'Oute-Mer (Club Franciscain).

L'ensemble des rencontres seront programmées lors du week-end des 6 et 7 mars prochains.