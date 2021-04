Coupe de France - Montpellier-PSG et Rumilly-Monaco en demies

Le PSG se déplacera à la Mosson en demi-finales de la Coupe de France, tandis que Monaco défiera les amateurs de Rumilly Vallières.

Ils ne sont plus que quatre. Quatre équipes pour un trophée : la Coupe de France. Quelques jours après les quarts de finale, qui se tenaient cette semaine, le tirage au sort a désigné les affiches de demi-finales ce dimanche soir.

Le choc de ces demies opposera le Montpellier Hérault, huitième de Ligue 1 à quatre journées du terme, au tenant du titre, le Paris Saint-Germain. À la lutte pour le titre en Ligue 1, les Parisiens peuvent encore espérer réaliser le doublé national, comme la saison passée.

Dans l'autre rencontre, les amateurs de Rumilly Vallières, pensionnaires de National 2, accueilleront l'AS Monaco, autre équipe qui vise gros également en championnat. Les rencontres se tiendront les 11 et 12 mai prochains, une semaine après la demi-finale retour de Ligue des champions que disputeront les Parisiens sur la pelouse de Manchester City. La finale, elle, aura lieu dès le 19 mai au stade de France.

En quarts, les Parisiens n'avaient fait qu'une bouchée d'Angers au Parc des Princes, malgré des visiteurs conquérants notamment en première période. Un large succès (5-0) validé notamment grâce à un triplé de Mauro Icardi, son deuxième sous les couleurs parisiennes.

De son côté, Monaco a remporté le choc de ces quarts devant Lyon (2-0), quand Montpellier est venu à bout de Canet en Roussilon grâce à un doublé d'Andy Delort (2-1). Enfin, le petit poucet de Rumilly Vallières avait obtenu son billet grâce à un authentique exploit contre Toulouse (2-0).

Parisiens et Monégasques visent un doublé national (voire triplé avec la Ligue des champions pour le PSG), quand Montpellier jouera probablement sa dernière cartouche pour espérer disputer une compétition européenne la saison prochaine. Enfin, Rumilly veut poursuivre son aventure magnifique au cours d'une saison qui n'a pas vraiment eu lieu, puisque le National 2 est interrompu depuis l'automne.

"On est contents. On espérait Paris ou Monaco. On a tiré Monaco, c'est une affiche de prestige contre des grands joueurs, un grand coach, un grand club. On va se préparer pour créer l'exploit", a réagi Fatsah Amghar, l'entraîneur de Rumilly Vallières, au micro de Stade 2.

"On va multiplier les séances d'entraînements, faire des oppositions. On a trouvé un match amical contre une équipe de National une semaine avant la demi-finale. On sera prêts le jour J. On rêve du Stade de France, et pourquoi pas d'affronter le PSG en finale."