Coupe de France - Le FC Metz s’écroule à Rouen (0-3)

Contre toute attente, Metz a été terrassé par Rouen à l’occasion du dernier match des 32es de finale de la Coupe de France.

Le ne verra pas les 16es de finale de la . Alors qu’elle partait largement favorite de son opposition contre Rouen, une formation de N2 (4e division), la formation lorraine s'est totalement écroulée. Pour les Grenats, ce fut non seulement une défaite mais une véritable humiliation, avec trois buts encaissés et aucun marqué. Metz est le cinquième club de à sortir dès son entrée en lice dans cette compétition.

⏱️90' 3️⃣-0️⃣ Fin du match !!! Au terme d'un match sensationnel, les Diables Rouges éliminent le @FCMetz et se qualifient pour les 16èmes de finale de la Coupe de ! 🔴⚪️



Les buteurs ➡️ Dembi ⚽️ (6'), Fataki ⚽️ (78'), Diarra ⚽️ (88')#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/f20Dlc5IBH — FC Rouen Officiel (@FCRouen) January 6, 2020

Le cauchemar messin a commencé dès la 6e minute, avec une réalisation de José Dembi. Un but réussi d'une merveilleuse louche et à la conclusion d'un excellent mouvement collectif. Ensuite, Archi Fataki (77e) et Mahamadou Diarra (88e), à ne pas confondre avec l’ancien Lyonnais, ont aggravé la marque pour les locaux. L’équipe coachée par David Giguel a donc réussi le match parfait. Un exploit qu’elle va maintenant essayer à rééditer contre Angers, son adversaire au prochain tour.