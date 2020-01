Coupe de France - Bordeaux premier qualifié pour les 16es

Malgré une première période moyenne, Bordeaux a dominé Le Mans ce vendredi et assuré sa place en 16es de la Coupe de France (2-0).

a tenu son rang à l’occasion de son entrée en lice en , ce vendredi. Dans son fief de Matmut Atlantique, l’équipe aquitaine a pris le dessus sur Le Mans (2-0). Ce ne fut pas flamboyant et ce n’est que sur pénalty que les Girondins ont réussi à prendre l’avantage, mais l’essentiel a été acquis et cette qualification relance les Marine et Blanc après une fin d’année 2019 délicate.

C’est Jimmy Briand qui a ouvert le score pour les locaux. Quelques minutes après la reprise, l’ancien Guingampais a transformé un pénalty qu’il a lui-même obtenu. Une ouverture du score plutôt flatteuse pour les locaux, puisqu’ils ont été dans le dur en première période avec quelques occasions concédées. Mais, à défaut d’être souverains, les Bordelais ont su se monter solides. Et, une fois devant au tableau d’affichage, ils ont parfaitement su gérer leur avance. En fin de partie, ils ont même doublé la mise par l’intermédiaire de Toma Basic. Après avoir manqué une belle occasion en début de partie, le Croate a parachevé le succès des siens (93e) en concluant avec un succès un contre.

Le Mans a dû baisser les armes mais sans démériter. La formation sarthoise n’avait pas les atouts offensivement pour faire mal, mais elle été courageuse, faisant même longtemps déjouer son hôte. Cette prestation honorable a cependant de quoi encourager Richard Dezire en vue de la seconde partie de la saison et de cette lutte pour le maintien dans laquelle elle est engagée. Pour Bordeaux, la soirée est en revanche parfaite. Contrairement à ce qui avait été le cas l’année dernière, les Aquitains n’ont pas connu de mauvaise surprise pour leurs débuts en Coupe de .