Cote d’Ivoire - Guinée-Bissau : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La CAN 2023 débute ce samedi par un duel entre la Cote d’Ivoire et la Guinée Bissau. Les Eléphants sont attendus au tournant.

L’heure de vérité a sonné pour la Cote d’Ivoire. Au bout d’une longue attente, les Eléphants ont rendez-vous avec l’histoire. Pour la première fois depuis 1984, ils disputent une CAN à domicile. Inutile de préciser qu’ils n’ont pas le droit de se louper.

La Cote d’Ivoire face à son destin

La Cote d’Ivoire compte deux trophées continentaux, mais aucun devant son public. La dernière fois qu’elle a été sacrée c’était en 2015 avec la génération des Yaya Touré et cie. Le triomphe à domicile aurait assurément une toute autre saveur, surtout que cette sélection a semé beaucoup de promesses ces derniers mois.

La responsabilité est grande sur les épaules de Jean-Louis Gasset. Le coach français ne la fuit pas cependant. Il se verrait bien imiter son compatriote Hervé Renard, vainqueur il y a neuf ans. Mais, une étape après l’autre. Et la première qui se présente s’appelle le Guinée Bissau.

Au Stade Alassane Ouattara d’Abidjan, l’ambiance promet d’être grandiose ce samedi. Tout est réuni pour que Sébastien Haller et ses coéquipiers fassent honneur à leur statut et démarrent ainsi la compétition du bon pied. Mais attention, leurs opposants du jour ne se présentent pas à ce match en victime expiatoire. Ils feront tout pour créer la sensation.

Déséquilibrée sur le papier, la bataille pourrait finalement ne pas l’être sur le terrain. C’est aux Ivoiriens de faire en sorte que la logique soit respectée. Autrement, ils risquent de se mettre dans une situation très embarrassante.

Horaire et lieu du match

1e journée de la phase des poules de la CAN

Samedi 13 janvier à 20h (heure française)

Stade Alassane Ouattara d’Abidjan

Cote d’Ivoire – Guinée Bissau

Les compos probables de Cote d’Ivoire - Guinée-Bissau

Fofana; Aurier, Diomande, Ndicka, Konan; Kessie, Fofana, Sangare; Krasso, Boga, Bamba.

Guinée Bissau : Mendes; Cande, Mane, Djalo; Mane, Semedo, Cassama, Rodrigues, Quizera; Gano, Baldé.

Sur quelle chaine suivre le match Cote d’Ivoire - Guinée-Bissau

La rencontre entre la Cote d’Ivoire et la Guinée Bissau sera à suivre ce samedi à partir de 20h sur la Chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIn Connect ou MyCanal.