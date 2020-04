Coronavirus - Star de la MLS, Chicharito pointe du doigt les inégalités

Lors d'un entretien accordé à Medio Tiempo, l'attaquant du LA Galaxy a estimé anormal qu'il gagne beaucoup plus d'argent que les chercheurs.

C'est un sujet qui ne cesse d'alimenter la chronique ces dernières semaines. En pleine pandémie de coronavirus, le monde du football navigue actuellement dans des eaux troubles et lutte tant bien que mal pour limiter la casse durant cette crise sanitaire imprévue. Alors que de nombreux clubs redoutent de voir leurs finances dans le rouge une fois la crise passée, les joueurs sous contrat sont contraints de diminuer leur salaire. Et si certains font preuve de compréhension, d'autres ont un peu plus de mal.

"Incroyable que je sois si bien payé pour faire du sport"

Javier Hernandez, plus connu sous le surnom de "Chicharito", estime pour sa part qu'en tant que footballeur professionnel, sa situation n'est absolument pas à plaindre. Joueur du depuis janvier dernier, le Mexicain a conscience de la chance qui est la sienne en ces temps particulièrement douloureux.

"J’ai la chance d’avoir pu mettre de l’argent de côté et je continue à le faire. Aujourd’hui, je peux m’arrêter un moment et je ne m’inquiète pas de mon train de vie, de mon quotidien", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Medio Tiempo. "J’espère que la vie reprendra son cours ou même que notre réalité sera améliorée, j’espère que tous ceux qui sont à des niveaux extrêmement élevés pourront en tirer des enseignements et qu’il y aura moins d’inégalités à tous les niveaux. C’est incroyable que je sois si bien payé pour faire du sport et que les gens qui essaient de trouver le remède contre quelque chose qui paralyse le monde ne gagnent rien", a-t-il dénoncé ensuite. Lucide.