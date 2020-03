Coronavirus : les travaux de la LFP pour gérer la crise

La LFP a créé trois groupes de travail pour gérer la crise du coronavirus. La priorité reste de terminer les championnats malgré les incertitudes.

Le football français doit trouver des solutions pour faire face aux incertitudes imposées par la pandémie de Coronavirus. Ainsi, la LFP a officiellement pris en charge la gestion de cette crise pour les clubs de et en constituant trois groupes de travail aux missions bien précises : le scénario de reprise des championnats, la trésorie et les financements, ainsi que le dialogue social. Trois sujets essentiels pour aboutir à des décisions qui devront être validées par le bureau de la Ligue.

Ces dernières heures, la LFP a rappelé aux Présidents des clubs que terminer les championnats restait le scénario prioritaire pour l'instance dirigeante des clubs professionnels. Et ce quitte à recommencer à jouer dans des stades vides, à huis clos. Aucune date de reprise, en revanche, ne se dégage encore même si celles du 30 juin et du 15 juillet, ont déjà été évoquées par la Présidente de la Ligue Nathalie Boy de la Tour et le Directeur Général Didier Quillot.

De son côté, la FIFA a donné son accord pour que les contrats des joueurs libres puissent être prolongés jusqu'aux nouvelles fin de saison, dans le cas où cela irait jusqu'en juillet ou août par exemple. Une date butoir devrait aussi être actée afin d'anticiper du mieux possible l'incertitude calendaire de la fin du confinement que subit la actuellement.

Cette date butoir, déjà évoquée précédemment, permettrait alors de déclencher d'autres scénarios si la situation venait à s'éterniser. L'idée d'arrêter les championnats à la 28e journée n'est d'ailleurs pas exclue. Mais dans ce cas bien précis, encore illusoire aujourd'hui, les modalités n'ont pas été définies pour le moment. Il se murmure toutefois qu'elles devraient commencer à être étudiées dans les prochains jours. La preuve, s'il en fallait une, que tout reste incertain pour la suite et la fin de la saison 2019-2020.