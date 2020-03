Coronavirus - Le PSG offre 100 000 euros au Secours populaire

Via sa fondation, le PSG a fait un don de 100 000 euros au Secours Populaire Français. Cet argent servira à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Club le plus riche de , et comptant parmi les plus riches d'Europe, le s'est distingué de fort belle manière ce mardi. En effet, le club de la capitale a fait un don de l'ordre de 100 000 euros au Secours Populaire Français (SPF), via sa fondation, dans le but de lutter contre la pandémie de coronavirus. Une somme importante offerte par le club, qui permettra d'aider quatre catégories de bénéficiaires bien définies.

La Fondation PSG veut aider sur la durée

D'abord, ce don apportera une aide matérielle pour les médecins du SPF, et servira à former 2 000 bénévoles, dans le but d’informer la population, et de répondre aux diverses questions. Ensuite, la fondation PSG financera 5 000 kits éducatifs, à destination d'enfants déscolarisés. De plus, une partie des 100 000 euros est vouée à subvenir aux besoins de 900 sans-abris, via l’organisation de maraudes, qui distribuera notamment des vêtements, des aliments et autres produits d’hygiène. Enfin, les personnes âgées et/ou isolées ne seront pas oubliées, puisque pas moins de 10 000 colis de produits de premières nécessités seront livrés directement à domicile.

Mais ce n'est pas tout. Le Paris Saint-Germain ne s'interdit pas de lever d'autres fonds dans les prochaines semaines. Et puisque la santé est une priorité constante, la Fondation PSG aidera le Secours Populaire Français lors des trois prochaines années, une somme de 400 000 euros supplémentaires ayant été allouée. Cet argent aura vocation à financer servira différentes opérations menées par l'association caritative, une fois la crise sanitaire actuelle terminée.

