Coronavirus – Israël propose d'accueillir la Ligue des champions et l'Euro 2021

Israël propose d'accueillir la Ligue des champions et l'Euro 2021 si la Covid-19 perdure en mai et juin prochain.

La Fédération israélienne a proposé à l'UEFA d'accueillir ses principales compétitions si la crise du coronavirus perdure.

L'Euro 2021, la Ligue des champions et la Ligue Europa vont-ils se dérouler en Israël ? La Fédération israélienne vient en effet de proposer ses services à l'instance dirigeante du football européen pour accueillir des matches des principales compétitions de l'UEFA selon un article du média allemand Bild.

Bild révèle que le président de la fédération israélienne de football, Oren Hasson, a envoyé un courrier au président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, dans lequel il propose la candidature d'Israël pour les compétitions de l'UEFA si le coronavirus persistait et ne permettait pas la tenue des rencontres de Ligue des champions, Ligue Europa et de l'Euro, avec des spectateurs, en mai et juin prochain.

Israël est à l'heure actuelle le pays le plus en avance sur la vaccination de ses habitants. Ainsi, plus de 3,8 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 44 % des 9 millions d'habitants du pays. Conséquence de cette campagne de vaccination, une étude, publiée le dimanche 14 février, indique une baisse drastique du taux d'infection et de cas graves parmi la population vaccinée.

Selon Bild, rapportant les propos de la Fédération israélienne de football, « Ceferin a assuré que l'offre sera prise en considération et que le fait d'avoir des matchs en Israël est une option. »

La Ligue des champions, qui reprend ce mardi, est en effet toujours perturbée par la Covid-19. Le match entre le RB Leipzig et Liverpool se jouera ainsi en Hongrie pour des raisons sanitaires. La saison dernière, l'UEFA avait même modifié le format de la Ligue des champions en introduisant un « Final 8 » à Lisbonne pour que l'épreuve puisse aller à son terme. Quant à l'Euro 2020, il avait été repoussé d'une année.

Fin janvier, l'UEFA a d'ailleurs réaffirmé sa volonté de garder le format initialement prévu pour le championnat d'Europe en confirmant les douze villes hôtes. Mais cela sera-t-il possible ? La finale est prévue en Angleterre, à Londres, pays qui est actuellement l'épicentre du désormais tristement célèbre variant anglais.