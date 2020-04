Coronavirus - Infantino dévoile les trois priorités de la FIFA

Le président de la FIFA a tracé la ligne de conduite de l'instance mondiale du football révélant ses trois priorités pour les prochaines semaines.

Le football mondial est à l'arrêt total en raison de la pandémie de Coronavirus. Les clubs et les différentes ligues cherchent à s'organiser afin de limiter les pertes et de programmer au plus vite, dans la mesure du possible, la reprise du football. Dans un message vidéo, résumé dans un communiqué, adressé aux 211 associations membres de la FIFA, Gianni Infantino, a défini trois priorités immédiates pour le football mondial pendant la crise du Coronavirus et au-delà.

"Notre première priorité, notre principe, celui que nous allons utiliser pour nos compétitions et encourager tout le monde à suivre est que la santé passe avant tout. Je ne peux insister assez sur ce point. Aucun match, aucune compétition, aucune ligue ne vaut la peine de risquer une seule vie humaine. Tout le monde dans le monde devrait avoir cela très clairement à l'esprit. Il serait plus qu'irresponsable de forcer la reprise des compétitions si les choses ne sont pas sûres à 100%. Si nous devons attendre encore un peu, nous devons le faire. Il vaut mieux attendre un peu plus longtemps que de prendre des risques", a déclaré le président de la FIFA.

"Quand le football va mal, nous devons l'aider"

"C'est le but du football et du travail d'équipe. Pour le fonds de secours ... grâce au travail que nous avons accompli ensemble à la FIFA au cours des quatre dernières années, nous sommes aujourd'hui dans une situation financière très solide. La FIFA jouit d'une bonne réputation sur les marchés financiers, ce qui nous a permis de consolider des bases saines, en constituant d'importantes réserves. Mais ces réserves ne nous appartiennent pas. Cet argent, c'est l'argent du football. Quand le football va mal, nous devons réfléchir à l'aide que nous pouvons lui apporter... C'est notre responsabilité et notre devoir", a ajouté Gianni Infantino.

Le président de la FIFA s'est exprimé sur le futur du football mondial, et aimerait trouver un équilibre et la bonne solution pour la reprise. Gianni Infantino est prêt à écouter les propositions : "Si le football parvient à avoir une discussion où tout le monde contribue positivement, et garde à l'esprit l'intérêt global pour l'individu, je suis convaincu que notre avenir peut être meilleur que notre passé, et nous serons mieux préparés pour les temps à venir".

"Je demande de travailler avec la technologie disponible pour s'engager davantage, de parler des défis communs qui nous attendent, et penser à l'avenir. Je suis convaincu que le football jouera un rôle clé pour rassembler les gens quand il sera prudent de rejouer et d'être avec nos amis et nos familles en grands groupes. Préparons-nous à ce moment… La FIFA est avec vous en ces temps difficiles et ensemble, nous gagnerons !", a conclu Gianni Infantino.