Coronavirus – Eden Hazard pourra-t-il jouer avec la Belgique ?

Testé positif au coronavirus le 7 novembre, la participation d'Eden Hazard aux matches internationaux avec la Belgique est incertaine.

Le 7 novembre, le annonçait qu'Eden Hazard était contrôlé positif à la Covid-19 et qu'il était donc forfait pour le match à Valence (perdu 4-1).

La veille, le sélectionneur de la , Roberto Martinez, avait inclus le joueur dans sa liste des 32 pour les trois matches de novembre. La Belgique affrontera la (le 11 novembre en amical) l' (le 15 novembre en ) et le (le 18 novembre en Ligue des nations).

Mais selon petit frère, Thorgan, également convoqué en sélection, la présence d'Eden Hazard est très incertaine comme il a déclaré lors d'une visio-conférence : « Eden va bien. Il ne présente pas de symptôme et se sent bien. Malheureusement, il n'est pas avec nous car il a été déclaré positif. Mais je ne pense pas qu'il sera là, à moins qu'il ait subi un test positif alors qu'il était négatif. Je ne sais pas s'il va refaire des tests. Un an sans lui, ça fait beaucoup. Il doit se sentir un peu mal. Il en avait fini avec ses blessures. Maintenant, le coronavirus lui tombe dessus… »

Eden Hazard n'a en effet plus joué avec les Diables Rouges depuis le 19 novembre 2019 face à Chypre (victoire 6-1) et a ensuite été opéré de la cheville droit en février dernier.

« Eden manque au Real et à la Belgique »

Pour pouvoir prendre part aux matches internationaux de sa sélection, Eden Hazard devra être resté deux fois négatifs en dix jours afin de pouvoir quitter de sa quarantaine qu'il effectue dans sa maison à Madrid.

« Eden manque au Real et à la Belgique. Quand vous avez avec vous un des meilleurs joueurs du monde, c'est mieux pour votre équipe. On le voit avec les derniers matches du Real. La Belgique a perdu aussi sans lui (n.d.l.r. 1-2 en Angleterre le 11 octobre). Mais on a besoin de lui à 100 % », a ajouté son frère.