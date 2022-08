Corentin Tolisso : "Je suis revenu à l'OL pour les Bleus"

Corentin Tolisso s'est confié à Téléfoot et a expliqué son choix de revenir à l'OL pour espérer retrouver les Bleus.

Corentin Tolisso est revenu cet été à l'OL, son club formateur, après avoir passé cinq saisons au Bayern Munich.

Champion du monde en 2018, Tolisso n'a plus été appelé en équipe de France depuis l'Euro 2021. Ce dimanche 28 août, dans un entretien accordé à Téléfoot, il a fait part de ses ambitions avec l'OL et les Bleus.

Sur son choix de revenir à Lyon

C'est un choix du cœur, j'en ai beaucoup parlé à mon entourage. C'était pour moi le bon choix de revenir à l'OL, de revenir à la maison tout simplement. Ça a été un choix réfléchi, j'ai été convaincu par ce projet tout simplement avec aussi le retour d'Alexandre Lacazette.

Sur le niveau de l'OL

Je pense qu'aujourd'hui on a un groupe qui a énormément de qualités individuelles, après, c'est collectivement où il faut vraiment être très très fort pour aller le plus haut possible.

Sur la possibilité de lutter pour le titre avec le PSG

Aujourd'hui, avec ce que montre le PSG, on ne va pas se mentir, c'est très difficile. Après, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Monaco et Lille ont réussi à le faire. Il ne faut pas être trop optimiste car l'objectif principal c'est de retrouver la Ligue des champions. Si on peut batailler avec le PSG, ça sera une belle chose mais ça ne sera que du bonus.

Sur le fait qu'il n'a pas encore marqué depuis son retour

Je l'attends ce but mais ce n'est pas une obsession. Bien sûr que j'ai envie de marquer, je suis un joueur qui aime être décisif donc je l'attends mais il viendra quand il viendra. Le plus important c'est d'aider l'équipe à gagner.

Sur l'équipe de France et la Coupe du monde au Qatar

Je suis revenu à l'OL parce que pour moi c'était le meilleur moyen de retrouver l'équipe de France et d'être à la Coupe du monde au Qatar. Je n'ai pas trop échangé avec Deschamps, mais je sais par quoi ça passe pour revenir en équipe de France : il va falloir que je travaille énormément, que je reprenne le rythme des matches, que je joue et que je sois performant.

Il y a beaucoup de concurrence, le plus important c'est de me concentrer sur moi-même, pas sur ce que font les autres.

L'avantage d'être champion du monde c'est que j'ai connu l'équipe de France, que j'étais dans le groupe à la Coupe du monde et à l'Euro (2021). Je pense que c'est un avantage mais c'est à moi d'être bon et on verra les choix du sélectionneur.