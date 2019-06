Corchia : "Trouver le club parfait où je pourrais être à mon meilleur niveau"

EXCLU GOAL - Alors que son prêt à Benfica arrive à expiration, le défenseur français Sébastien Corchia ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Alors qu'il avait suscité l'intérêt d’ et du , Corchia a été prêté à au cours du dernier mercato mais sa campagne dans la capitale portugaise a été gâchée par une longue indisponibilité. Le club portugais a choisi de ne pas lever l'option d'achat, libérant ainsi Corchia rentrer au profit du club qui le détient, à savoir le .

"Je suis dans une situation où Séville m'a dit que je pouvais chercher un nouveau club et que mon agent étudierait les opportunités, a-t-il déclaré à Goal. Sinon, mon contrat avec Séville dure encore deux ans. J'ai entendu parler de l'intérêt de clubs français, espagnols, italiens, anglais et d'autres pays. Mais, honnêtement, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis concentré à travailler dur chaque jour à Benfica. Donc pour le moment, je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine".

Corchia a passé des derniers mois compliqués, mais il est déterminé à rebondir et à retrouver rapidement son meilleur niveau. "Mon appétit pour le football reste énorme. À 28 ans, je viens d'entrer dans le meilleur âge pour un footballeur et je suis très enthousiaste pour l'avenir. Ce sera sûrement une intersaison où il y aura plusieurs opportunités intéressantes - et de grandes décisions à prendre pour moi. Mon agent et moi voulons trouver le club parfait, où je peux jouer chaque semaine et évoluer à mon meilleur niveau "

Lors de sa dernière année en (2016/17), Corchia n’a manqué que trois minutes de la campagne du LOSC en . Au , il a donc beaucoup souffert, en se voyant privé de temps de jeu. "Nous avons remporté le titre et je peux être fier de très bonnes performances, notamment en Europa League, mais en général, ce n'était évidemment pas une saison très chanceuse pour moi, a-t-il déclaré. Deux blessures frustrantes m'ont beaucoup pénalisé sur le plan du rythme. La première c'était une blessure mineure au genou à peine trois jours après mon arrivée à Benfica. C'était des débtus terriblement malchanceux. Et encore une fois à la fin de la saison, en quarts de finale de l’Europa League contre Francfort, j’ai eu de la malchance encore avec une nouvelle blessure, et cela m'a contraint à rester à l'écart durant le reste de la saison".

Il aurait aimé avoir plus de temps de jeu

"Après la première blessure, j'étais de retour à 100%, mais je n'ai pas joué suffisamment de rencontres d'affilée pour accumuler le maximum de puissance. Vous avez besoin de cette cohérence. Je pouvais jouer un match compliqué en Europa League un jeudi et faire une belle performance, mais je ne jouais pas ensuite aux prochains matchs du championnat, a-t-il déploré. C'était compliqué pour moi. À un moment donné, j'ai demandé au club de pouvoir se rendre dans la deuxième équipe pour obtenir quelques matches, simplement pour ressentir à nouveau le rythme des rencontres".

Aujourd'hui, Corchia est dans le flou. Mais, il est aussi réaliste et sait que les Benfiquistes ne sont pas en mesure de le conserver dans leurs rangs : "Il est naturel que je quitte Benfica après mon emprunt, car je n'ai pas joué assez de matches et ce n'était pas parfait pour le club ou pour moi. Je suis toujours convaincu que cela aurait pu être très différent et que nous avons commencé une excellente relation entre Benfica et moi, car le style de jeu du club est parfait pour moi".