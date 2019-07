Copa America 2019 - Messi voit rouge mais l'Argentine s'adjuge la 3e place

Dans un match haché où Lionel Messi a été expulsé, l'Argentine a dompté le Chili (2-1) pour s'adjuger la 3e place de la Copa America.

Quand il se retournera sur son immense carrière, Lionel Messi froncera les sourcils en ouvrant le chapitre de l' , surtout s'il tombe sur ses combats - le terme semble approprié - contre le . Après s'être incliné deux fois en finale de la Copa America contre la Roja, Messi a encore quitté un match contre le pays voisin avec la mine déconfite.

Un coup de génie avant le coup de sang

C'était à la fin du premier acte. Le génie du Barça, d'ordinaire si placide, a perdu son calme et a vu rouge suite à une altercation avec Medel, lui aussi expulsé (37e). La différence avec les dernières fois, c'est que le numéro 10 a pu compter sur ses coéquipiers pour faire le travail dans cette petite finale.

En fait, tout a basculé en début de match pour une Argentine rusée et incisive. Sergio Agüero a bénéficié d'une merveille d'ouverture du même Messi, sur un coup-franc rapidement joué, pour aller débloquer la situation rapidement (1-0, 12e). Dix minutes plus tard, Paulo Dybala a doublé la mise pour permettre à l'Albiceleste d'avoir une marge un peu plus confortable (2-0, 22e).

Après l'expulsion de Messi, le rapport de force a changé, à dix contre dix. Tout s'est même compliqué dans la dernière demi-heure pour les Argentins lorsqu'un penalty de Vidal a permis à la Roja de reprendre espoir (2-1, 59e s.p.). Mais l'Argentine a serré les dents pour conserver son avantage jusqu'au bout. L'Albiceleste termine donc troisième de cette Copa America organisée sur le sol brésilien. Ce n'est pas une réussite, mais ce n'est pas un échec non plus. Par les temps qui courent, Messi et sa bande se consolent comme ils peuvent...