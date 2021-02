Copa América 2021 : l'Australie et le Qatar n'y participeront pas

Invitées de la Copa América 2021, les sélections de l'Australie et du Qatar n'y prendront pas part.

Prévue initialement en 2020, et co-organisée par l'Argentine et la Colombie, la Copa América a été reportée en 2021 (du 11 juin au 10 juillet) en raison de la pandémie du Covid-19.

L'épreuve reine du continent sud-américain aura finalement bien lieu cet été comme l'a confirmé Gonzalo Belloso, secrétaire général adjoint de la CONMEBOL lors d'une interview accordée à la radio argentine Radio La Red : « La Copa América est confirmé à 100% et on espère même pouvoir avoir 30% de spectateurs dans les stades », a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

En revanche, le Qatar, qui souhaite s'améliorer, avant d'accueillir la Coupe du monde 2022 ainsi que l'Australie, elle aussi dans l'objectif de progresser, ne seront pas de la partie alors que ces deux pays avaient été invités : « L'Australie et le Qatar ne viendront pas à la Copa América. Cela ne changera rien. On jouera à dix au lieu de douze s'il le faut. Ce sera le même format et avec le même prize-money », a ajouté Belloso.

La CONMEBOL pourrait cependant trouver deux autres équipes au sein de la zone CONCACAF pour remplacer l'Australie et le Qatar. Depuis 1993, de nombreuses équipes n'appartenant pas à la CONMEBOL ont pris part à la Copa América. Il y a d'abord eu le Mexique et les Etats-Unis en 1993 puis le Costa Rica (1997), le Japon (1999), le Honduras (2001), la Jamaïque (2015), Haïti et le Panama (2016) et, enfin, le Qatar (2019). Et pour sa première participation, la sélection qatarienne avait été éliminée au premier tour avec un nul (contre le Paraguay) et deux défaites (face à la Colombie et contre l'Argentine).