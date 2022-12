Conte veut voir les Spurs "trouver des solutions" après le nouveau faux pas contre Brentford

Le technicien de Tottenham n'était vraiment pas satisfait après le nul concédé par ses hommes sur la pelouse de Brentford.

Tottenham a bien failli voir son Boxing Day gâché par des calamités défensives qui ont permis à Brentford de prendre l'avantage 2-0. Des buts de Harry Kane et de Pierre-Emile Hojbjerg dans la dernière ligne droite ont permis aux Spurs d'arracher le nul, mais Conte était prudent après le match.

En conférence de presse d'après-match, le manager a expliqué : "D'un côté, je dois être content de la façon dont nous avons joué en deuxième mi-temps, de l'énergie, du désir et de l'intensité et quand vous jouez comme ça, vous créez des problèmes.

"D'un autre côté, cela fait maintenant neuf matchs d'affilée que nous encaissons le premier but. C'est important d'être stable pour une équipe qui veut essayer de rester dans une bonne position au tableau. Nous devons trouver des solutions."

Il a terminé en disant : "Je veux souligner à quel point ils sont bons mais nous aurions pu gagner."

Non seulement Tottenham a été mené au score lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, mais il a également encaissé deux buts ou plus lors de chacun de ses six derniers matches. Les absences défensives n'ont pas aidé leur cause, mais les Spurs ont semblé inhabituellement fragiles pour une équipe entraînée par Conte et sont poursuivis au classement par des équipes comme Manchester United, Liverpool et Chelsea.

Les Spurs auront désormais les yeux rivés sur leurs poursuivants lorsqu'ils affronteront Aston Villa le 1er janvier, avec la ferme intention de rester dans la course au top 4.