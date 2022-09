Conte : "Encore trop loin des top clubs"

Antonio Conte, le manager de Tottenham, pense qu’un fossé continue de séparer son club des meilleurs clubs du continent.

Antonio Conte a déclaré qu'il aura besoin de deux ou trois autres fenêtres de transfert pour s'assurer que Tottenham puisse rivaliser avec les meilleurs clubs européens.

Le mercato estival a été très productif pour les Spurs. Ils ont pu résoudre la plupart des problèmes de leur équipe grâce à des recrutements clés, mais Conte doute que son équipe est prête à se mêler aux meilleurs en Premier League et en Ligue des champions.

Conte espère d’autres mercatos prolifiques à l’avenir

"Dans cette fenêtre de transfert, nous avons fait ce que le club pouvait faire", a déclaré Conte après la fermeture du mercato. "Et je pense que nous avons fait de bonnes choses. Mais je dois être honnête avec vous parce que si je vois les autres équipes de l'élite, il y a encore trop d’écart. Et pour cette raison, nous devons savoir que nous venons juste de commencer ce processus pour essayer d'améliorer l'équipe".

« Durant ce mercato, nous avons essayé de le faire et aussi en janvier, avec Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski. C'est sûr que pour être compétitif, pour se battre pour être un prétendant au titre, mais aussi pour obtenir une place en Ligue des champions, il faut encore au moins trois mercatos avant de s'améliorer et d'être au même niveau que les autres grands clubs", a poursuivi le coach italien.

Dès le premier tour de la Ligue des champions, les matchs se succèdent à un rythme effréné jusqu'à la pause de la Coupe du monde. Tottenham dispose certainement d'une équipe plus que l’année dernière, mais elle sera continuellement mise à l'épreuve au cours des deux prochains mois. Son premier test continental aura d’ailleurs lieu contre un club français. Mercredi prochain, ils affrontent l’OM en ouverture de la C1.