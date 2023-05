La compo de l'OM face à Brest : Tudor change ses plans en défense et au mileu

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition l'Olympique de Marseille face à Brest.

Ce samedi 27 mai, à 21h00, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois au Stade Vélodrome.

Avec 5 points de retard sur Lens, l'OM aura besoin d'un miracle pour décrocher une qualification directe pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions. Les Marseillais devront battre Brest et espérer dans le même temps une défaite des Lensois face à Ajaccio, une équipe déjà condamnée à la Ligue 2…

À LIRE : À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Marseille – Brest

Payet est bien absent

Pour sa dernière rencontre de la saison au Vélodrome, Igor Tudor sera privé de Dimitri Payet même si les dirigeants marseillais ont tenté de faire lever sa suspension.

Le coach croate devra aussi se passer des services de deux blessés de longue date : Amine Harit et Azzedine Ounahi. Le défenseur Samuel Gigot est lui aussi blessé et forfait pour ce match.

En l'absence de son défenseur central, Tudor alignera une défense à trois composée de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac.

Sans surprise, on retrouvera Valentin Rongier et Jordan Veretout à la récupération. Les couloirs seront animés par Cengiz Ünder à droite et Jonathan Clauss à gauche.

Pour l'animation offensive, Ruslan Malinovskyi et Mattéo Guendouzi seront placés derrière Alexis Sanchez qui occupera la pointe de l'attaque.

Avec cette équipe disposée en 3-4-2-1, Igor Tudor espère venir à bout des Brestois qui joueront en 4-2-3-1. Eric Roy, le coach de Brest, sera privé de Fadiga et Rémy qui sont blessés et son onze de départ devrait être le suivant : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne – Mah. Camara, Lees-Melou – Honorat, Del Castillo, Le Douaron – Mounié.

L'équipe probable de l'OM face à Brest