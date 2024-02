Comment Lucas Paqueta a convaincu Benrahma de signer à l’OL

L’international algérien, Said Benrahma, a révélé dimanche, le rôle joué par Lucas Paqueta dans sa signature à l’OL cet hiver.

Said Benrahma est aux anges depuis la finalisation de son transfert avec l’Olympique Lyonnais, vendredi. Et cela se comprend parfaitement quand l’on se souvient du contexte de sa signature à Lyon. Mais l’international algérien n’aurait peut-être pas rejoint Rhône cet hiver sans l’intervention d’un ancien coéquipier passé par l’OL, en l’occurrence, Lucas Paqueta.

Said Benrahma a discuté avec Paqueta avant de signer à l’OL

Ça aurait pu être l’un des plus gros couacs du mercato de l’OL. Courtisé depuis plusieurs semaines par le club rhodanien, Said Benrahma a bien failli ne pas signer à Lyon cet hiver. Alors que l’OL avait rempli toutes les formalités dans le délai pour faciliter son arrivée, son ancien club, West Ham, n’avait pas fait pareil jusqu’à la fin du mercato, bloquant le transfert de l’Algérien. Il aura fallu l’intervention de la FIFA après un recours de l’Olympique Lyonnais pour finaliser le transfert du joueur. Soulagé après le dénouement de son dossier, Said Benrahma est revenu dimanche sur l’une des raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’OL. En effet, l’international algérien a été convaincu par une discussion avec l’ancien joueur de l’OL, Lucas Paqueta, alors que les deux évoluaient encore à West Ham.

Getty

« J’ai reparlé avec Lucas Paqueta mercredi. Mais avant tout ça, il y a six mois, on a parlé de Lyon ensemble, puisqu’on s’entend bien. Même si c’était une conversation banale, il m’a toujours dit que du bien. Il m’a dit qu’il aimait la ville, que les supporters étaient incroyables. Il m’a dit que l’OL est un grand club. Tous les joueurs avec qui j’ai parlé de l’OL ne m’ont dit que du bien par rapport au club et à la ville. Je pense que c’est un club qui soutient ses joueurs, qui leur donne de la force, qui les fait progresser et qui les tire vers le haut. Ça, c’est super important pour un joueur », révèle Said Benrahma.

Benrahma sous le charme de l’OL et de ses légendes

L’échange avec Lucas Paqueta n’est pas la seule raison qui a poussé Said Benrahma à rejoindre l’Olympique Lyonnais. En effet, l’ancien joueur de Nice a été inspiré par certains joueurs passés par l’OL à l’instar de Juninho, Benzema ou encore Hatem Ben Arfa. Ces derniers ont notamment poussé Benrahma à aimer Lyon.

« C’est un club historique, qui a une grande histoire. De grands joueurs sont passés par là et c’est un grand club. Quand on parle de Lyon, on en dit que du bien. J’appréciais beaucoup Hatem Ben Arfa que j’ai suivi en étant jeune. Il y a aussi Juninho, Benzema, il y a tellement de joueurs qui sont passés par là. Ben Arfa est un joueur qui m’a donné envie de jouer au football puisque je l’ai connu jeune et j’ai fini par jouer avec lui. Je n’ai pas regretté de l’avoir suivi. C’est un joueur qui m’a impressionné quand j’étais jeune, j’aimais le style de joueur qu’il était », confie Said Benrahma, qui ne jouera pas l’Olympico ce soir, aux médias de l’OL.