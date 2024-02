L'aveu touchant de Benrahma après sa signature à l'OL

L’international algérien, Said Benrahma, a fait un aveu émouvant après l’officialisation de son transfert à l’OL, vendredi.

Il aurait pu ne pas porter le maillot de l’OL cette saison mais Said Benrahma est bel et bien Rhodanien pour la suite de la saison. L’international algérien a notamment bénéficié de l’intervention de la FIFA pour rejoindre finalement le Rhône ce vendredi. Après sa signature officielle à l’Olympique Lyonnais, Said Benrahma a livré un aveu très touchant.

Le geste décisif de l’OL pour valider le transfert de Benrahma

Alors que son dossier était presque bouclé, Said Benrahma a vu son transfert être capoté dans les dernières heures du mercato hivernal. La faute à une bourde de West Ham qui n’a pas rempli les informations dans le système TMS à temps. Furieux contre les Hammers, l’OL a déposé un recours devant la FIFA pour valider le transfert de Said Benrahma. Un recours qui a été profitable à l’Olympique Lyonnais qui a pu boucler le transfert de Benrahma au lendemain de la clôture du mercato.

« Il semble que la Fifa aurait accepté pour l'instant la validation du match (la compatibilité des informations dans le système Fifa TMS, ndlr). Nos efforts sont en train de payer. La FFF a fait la demande à la fédération anglaise, qui a sept jours pour accepter. On suit ça, on ne va rien lâcher. Il semble que nos efforts sont probablement en train de payer. Maintenant, c'est à la fédération anglaise de valider auprès de la fédération française. Il semblerait que la Fifa ait accepté notre appel », a annoncé le directeur général de Lyon, Laurent Prud’homme en conférence de presse, vendredi.

Said Benrahma soulagé et « pressé » de jouer avec l’OL

Après le coup de frayeur, Said Benrahma est devenu officiellement Gone ce vendredi. L’international algérien a rejoint l’OL dans le cadre d’un prêt payant de 5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros en fin de saison. Soulagé, Benrahma est déjà pressé de porter les couleurs rhodaniennes.

« J'ai hâte, je suis pressé. Ça a été des montagnes russes, avec des hauts, des bas. J'attendais, c'était une galère », a confié Said Benrahma dans une vidéo publié par Lyon. Les propos de Benrahma confirment ceux de Laurent Prud’homme qui avait notamment évoqué, dans l’après-midi, la réaction touchante du joueur et sa mère au moment de l’avortement du transfert dans un premier temps.

« C'était assez impressionnant de voir le joueur et sa mère en pleurs. Ils rêvaient de jouer à l’OL. Ils rêvent toujours, mais vous pouvez imaginer le désarroi de la famille », avait révélé le directeur général de l’OL.