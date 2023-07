Comment le futur propriétaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, s'est immiscé dans les choix des joueurs à Nice

Le potentiel prochain propriétaire de Man United, Jim Ratcliffe, souhaitait que l'entraîneur de Nice fasse jouer plus souvent Barkley et Ramsey.

Le PDG d'INEOS, Sir Jim Ratcliffe, qui possède le club français de Nice et espère devenir le prochain propriétaire de Manchester United, a révélé qu'il avait essayé d'ordonner à l'entraîneur du club de Ligue 1 de choisir certains joueurs. Dans un extrait de son nouveau livre Grit, Rigour & Humour : The Ineos Story, publié dans le Times, Ratcliffe a montré sa tendance à se mêler des affaires de l'équipe en expliquant sa frustration face aux nouvelles recrues Ross Barkley et Aaron Ramsey, qui ne commençaient pas assez de matchs sous la direction de l'entraîneur de l'époque, Lucien Favre.

Ratcliffe a mis la pression à Favre

Ratcliffe a limogé Favre en janvier et l'a remplacé par Didier Digard. Mais si le nouvel entraîneur a donné à Ramsey un plus grand nombre de titularisations, il n'a donné à Barkley que trois titularisations en Ligue 1. Digard a permis à Nice de s'éloigner de la relégation et de terminer à la neuvième place du classement.

"Il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école. Je n'arrête pas de dire : "[Dave Brailsford, le directeur sportif de Nice], dis-lui". Et Dave me répond : 'Je ne peux pas dire à Favre qui choisir, c'est lui l'entraîneur.' Je lui réponds : 'Je ne peux pas dire à Favre qui choisir, c'est lui l'entraîneur. Je lui réponds : "C'est moi qui paie les salaires". Sérieusement, je ne veux pas interférer, mais il y a un moment", explique Ratcliffe dans l'extrait.

Un propriétaire omniprésent

"Il y a clairement un bon réservoir de joueurs de Premier League dans lequel nous pouvons puiser. Nice est un endroit agréable à vivre, même en prêt. Mais si vous commencez à avoir une rumeur au Royaume-Uni qui dit que c'est bien mais que vous n'êtes pas choisi, c'est assez difficile à faire disparaître. Regardez Ramsey. C'est le meilleur footballeur que nous ayons. Il devrait jouer toutes les semaines parce qu'avec le temps de jeu, vous vous installez et la confiance grandit", a ajouté l'Anglais.

"C'est la même chose avec Ross Barkley. Je l'ai vu à Chelsea et c'est un très bon footballeur. Si son esprit est au bon endroit et qu'il est en très bonne forme, vous pourriez le faire jouer deux fois par semaine parce qu'il est bâti comme un char d'assaut, très fort. Il faut lui donner une chance de s'installer. Et il n'a droit qu'à un match tous les trois ou quatre jours. C'est ridicule", a a conclu Ratcliffe.

Ratcliffe est candidat au rachat de United depuis février, mais il doit faire face à la concurrence féroce du banquier qatari Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, qui est désormais le favori pour devenir le prochain propriétaire des Red Devils. Il a révélé que lui et ses collègues s'étaient envolés pour les États-Unis afin de rencontrer la famille Glazer avant que le club n'annonce, en novembre dernier, qu'il envisageait des "alternatives stratégiques" et qu'il était ouvert à une vente.

"Nous sommes allés les voir et ils ont été charmants", a déclaré Ratcliffe. "Ils sont tous très gentils, malgré la presse dont ils font l'objet. Josh a été très accueillant. Mais le club est détenu à parts égales par des frères et sœurs et vous ne pouvez pas parler à autant de frères et sœurs". Le PDG d'INEOS attend la réponse de la famille Glazer et du groupe Raine, qui organise la vente, pour savoir si l'offre du cheikh Jassim a été acceptée.