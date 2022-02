Comment le Barcelone de Bartomeu a payé les journalistes

Le FC Barcelone de Josep Maria Bartomeu a signé plusieurs accords de collaboration avec les médias de Catalogne, tant la radio, la presse écrite que la télévision. La relation avec les médias n'a jamais été la grande force d'un club comme le Barça, surtout à l'époque où il a travaillé avec des responsables de la communication qui n'étaient pas très amicaux avec les journalistes, bien qu'il n'ait jamais cessé de collaborer financièrement ou avec des contrats d'échange avec les médias catalans.

Certains d'entre eux, les plus grands médias, ont des accords monétaires avec le club en échange d'encarts publicitaires, facturés en dessous du prix du marché. D'autres, comme les stations de radio, ne perçoivent aucun revenu du FC Barcelone, mais reçoivent des billets pour les matchs ou des produits officiels qu'ils peuvent tirer au sort parmi leurs auditeurs. Ces accords - ceux des stations de radio - sont appelés accords d'échange de publicité.

Relation avec les radios

En fait, les grandes stations de radio en ont. "RAC1", "Cadena SER", "Onda Cero" et "Cadena COPE" ont signé leurs échanges publicitaires correspondants avec Barcelone, d'une valeur comprise entre 95 000 et 20 000 euros. Que signifie un échange publicitaire ? Le club place de la publicité sur la chaîne en échange de billets de match, d'invitations à la visite du stade ou de T-shirts à tirer au sort parmi ses auditeurs. Et tout ce matériel est évalué à un certain montant. Par exemple, la valeur de l'échange pour "Cadena SER" est de 42 600 euros, un accord similaire à celui de "Onda Cero" (42 000), supérieur à celui de "COPE" (22 500) et bien inférieur à celui de "RAC1" (95 000), qui a presque deux fois plus d'audience. Les stations de radio ne reçoivent pas d'argent, mais elles disposent de produits et de services du Barça évalués à ces chiffres.

Il y a une exception dans la section radio : "Radio Kanal Barcelona" (RKB), une station de radio locale sans compteur d'audience officiel. Cependant, le club n'a pas signé le contrat avec la station, mais plutôt avec le journaliste Marçal Lorente, directeur du programme "Sin Concesiones". A tel point que, dans une clause, il est précisé que "le présent contrat restera en vigueur même dans le cas où le programme 'Sin Concesiones' produit par la société de production serait diffusé sur un autre média ou à un autre moment que le présent". Un contrat d'une durée initiale de six ans, de septembre 2015 à juin 2021 (mandat de Bartomeu), et avec un accord économique de 50 000 euros par an pour les insertions publicitaires. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un échange, mais le club a payé ce montant à la société Tantimer 21 SL, appartenant à Lorente. En juillet 2020, à un an de la fin, le contrat a été renouvelé jusqu'en juin 2022 avec une augmentation du montant versé : 70 000 euros par an. En juin 2021, avec Joan Laporta au pouvoir, ce contrat a été annulé.

Relations avec la presse écrite

En ce qui concerne les contrats avec la presse écrite, des accords sont toujours en vigueur avec "Mundo Deportivo", "Sport", "La Vanguardia" et "El Periódico", les médias les plus diffusés en Catalogne, avec des paiements annuels compris entre 175 000 et 50 000 euros. En haut de l'échelle, on trouve les journaux sportifs, qui sont plus lus par les supporters de Culé, tandis qu'en bas de l'échelle, on trouve les quotidiens généraux. Le journal "ARA" avait également un accord d'échange de publicité avec Barcelone il y a quelques années, mais cet accord a été résilié.

Relation avec les médias numériques

Certains médias numériques ont également ou ont eu une collaboration financière avec le Barça. Celui qui l'a encore est le groupe Crónica Global Media, dans un contrat signé en 2018, qui a été renouvelé à l'été 2020 et qui prendra fin en juin 2022. Ce contrat comporte deux accords : l'un concerne un échange de publicité d'une valeur de 25 000 euros avec le journal sportif du groupe, "Culemanía". Et le second accord, de 35 000 euros par an au groupe Crónica Global Media pour la publicité, à l'exception de la ligne de la première saison (2018-19), pour laquelle l'accord était de 45 000 euros. Dans la section des médias numériques, "El Triangle" et "Diario Gol" avaient également des contrats avec le FC Barcelone pendant les saisons 2016-17 et 2017-18 pour la "diffusion de messages publicitaires". Dans le cas d'"El Triangle", l'accord portait sur 8 000 € par saison, tandis qu'avec "Diario Gol", il portait sur 20 000 € par saison. Ces contrats ne sont plus en vigueur depuis la fin de l'année 2018.

Relations avec les chaînes TV

L'accord avec la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), le groupe de médias publics qui comprend "TV3" et "Catalunya Ràdio", n'est également plus en vigueur. L'accord d'échange publicitaire avec la CCMA a été annulé en 2017 suite à une enquête sur la diffusion du Seient Lliure (siège libre) du Camp Nou sur la chaîne de télévision et qui s'est terminée par la rupture des relations entre le Barça et la chaîne, comme le racontent des sources de l'exécutif de Bartomeu.

Le seul programme de télévision qui a un accord avec Barcelone est "Rondeando", présenté par le journaliste Albert Lesán sur "8TV", la chaîne de télévision privée du groupe Godó. Le contrat de deux saisons (2020-21 et 2021-22), à raison de 20 000 euros par an, a été signé par le club avec la société de production Free Numbers, qui a édité pendant la saison 20-21 le programme " El Curubito " sur " Teve.cat ". Avec le changement de chaîne et de nom du programme, le contrat a été maintenu.

Quel contenu audiovisuel ?

Ces dernières années, Barcelone a également commandé l'édition de plusieurs documents audiovisuels à des sociétés de production prestigieuses. Elle l'a fait avec Producciones El Barrio de Jordi Évole, pour la production du documentaire sur l'équipe première masculine intitulé " Matchday " et diffusé sur Rakuten TV ; avec Minoria Absoluta pour la production de deux documentaires historiques, l'un sur l'ancien président Josep Suñol et l'autre sur la vie d'Ana Maria Martínez Sagi, première directrice du club ; et un troisième avec Triacom, qui documente les travaux de l'Espai Barça sous la direction du journaliste et écrivain Xavier Bosch.

Événements dans les "penyas"

De septembre 2016 à juin 2019, Barcelone a passé un contrat avec l'entreprise Begobs Comunicació i Estratègia SL pour organiser divers événements dans le cadre des Penyas barcelonistas, principalement en Catalogne, mais aussi dans diverses régions d'Espagne. La société a organisé des spectacles d'une valeur d'environ 3 000 euros par représentation, frais de déplacement non compris, et qui étaient basés sur un talk-show auquel participaient plusieurs journalistes sous contrat. Pendant ces 2 ans et 10 mois, cette société a facturé plus de 130 000 euros au club.

Barcelone a fait part de sa "volonté de continuer à collaborer avec les médias" et de payer "ce qui est juste et nécessaire" pour la publicité. Ils affirment que les insertions publicitaires, contractées individuellement dans chacun des médias, coûteraient plus cher au club que les accords actuels. Ils insistent sur la nécessité d'auditer le retour réel sur investissement et d'éviter à tout prix de "générer la moindre ombre de soupçon que nous essayons de contrôler la ligne éditoriale des médias".