Comment gagner des un-contre-un ? Varane donne ses conseils

L’international français Raphaël Varane explique aux plus jeunes comment réussir des duels en position défensive.

En attendant de reprendre la compétition avec son équipe du , Raphaël Varane s’occupe en guidant les jeunes. Des footballeurs en herbe pour lesquels il organise des stages, tout en s’attelant à prodiguer quelques conseils.

Varane fait partie des meilleurs défenseurs au monde et c’est logiquement dans le domaine défensif qu’il est le mieux à même pour dévoiler des astuces et recommandations à ceux qui souhaitent être infranchissables face aux attaquants adverses.

Sur la page Instagram dédiée à son initiative éducative, il a pris le soin d’expliquer comment bien défendre en un contre un. « La clé, c’est de ne jamais quitter le ballon des yeux et de garder de bons appuis. Il faut aussi savoir bien orienter son corps, baisser son centre de gravité, et sentir le moment idéal pour intercepter le ballon. Si vous respectez ces principes de base, vous aurez plus de chances de remporter votre duel », a-t-il écrit.

Les stages organisés par l’ancien lensois se tiennent en et sont réservés aux jeunes âgés entre 8 et 13 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ce lien.