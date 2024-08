Comment Franck Haise a convaincu Jonathan Clauss de quitter l’OM cet été

Franck Haise a contribué au départ de Jonathan Clauss de l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille lance sa saison ce samedi avec un choc contre le Stade Brestois. Un match que ne disputera un certain Jonathan Clauss qui a quitté la cité phocéenne, cet été. L’international français a en effet rejoint l’OGC Nice où il évoluera à nouveau, sous les ordres de Franck Haise. Le technicien français a d’ailleurs joué un rôle important dans le transfert de Clauss sur la Côte d’Azur.

Le départ de Jonathan Clauss de l’OM motivé par l’appel de Franck Haise

L’OM s’est débarrassé de plusieurs joueurs qui n’entraient pas dans les plans de Roberto De Zerbi, cet été. Parmi les indésirables du club phocéen, se trouvait notamment Jonathan Clauss, déjà poussé à la sortie par la direction l’hiver dernier. Alors qu’il était encore en vacances après l’Euro 2024 avec les Bleus, l’international français a reçu un bon de sortie et n’a pas tardé à trouver un nouveau point de chute. C’est l’OGC Nice qui s’est attaché les services de Jonathan Clauss pour un montant de 5 millions d’euros.

L'article continue ci-dessous

Getty

Chez les Aiglons, le Tricolore retrouve son ancien entraineur à Lens, Franck Haise, arrivé aussi cet été, qui l’a convaincu de le rejoindre sur la Côte d’Azur. « Ça a joué dans le choix évidemment. Quand il m’appelle et qu’il me dit qu’il me veut, c’est positif. Je suis très content de retourner sous ses ordres. C’est lui qui vient me chercher à Lens. Je suis un exemple de la création de Haise, tout comme Facundo Medina », révèle Clauss dans un entretien avec Gym Tonic.

Franck Haise a préparé Clauss pour l’Equipe de France

Après une nouvelle pige en Allemagne avec l’Arminia Bielefeld, Jonathan Clauss a fait son retour en France et s’est engagé avec le Racing Club de Lens en 2020. En deux ans, le natif de Strasbourg deviendra l’un des meilleurs pistons de Ligue 1 sous la houlette de Franck Haise. C’est d’ailleurs le technicien français qui prépare Jonathan Clauss à rejoindre l’Equipe de France, des mois plus tard.

Getty Images

« J’arrive très brut et il m’a façonné d’une très bonne façon et je l’en remercie. J’y suis arrivé en tant que doublure. Il m’a vite fait confiance et m’a fait travailler des éléments sur lesquels je ne faisais pas attention comme l’aspect athlétique. J’ai appris à être plus efficace, plus juste, plus attentif. J’ai une anecdote assez folle : seulement 4 mois après mon arrivée, il me parlait déjà de l’Equipe de France », explique l’ancien latéral droit de l’OM.