C'est fait ! Jonathan Clauss quitte l'OM et rejoint un rival de Ligue 1

En instance de départ, Jonathan Clauss va bien quitter l’OM cet été. L’international français devrait, en revanche, rester en Ligue 1.

C’est l’un des dossiers chauds dans la cité phocéenne depuis plusieurs mois. Poussé à la sortie par la direction l’hiver dernier, Jonathan Clauss va finalement quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le natif de Strasbourg devrait ensuite retrouver le club phocéen dans la peau d’un adversaire puisqu’il va rejoindre un rival de Ligue 1.

Nice a trouvé un accord avec l’OM pour Jonathan Clauss

Les mouvements ne vont pas seulement dans un sens à Marseille. Outre ses trois premières recrues (Ismael Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood), l’OM a déjà libéré des joueurs comme Vitinha (Genoa), Illiman Ndiaye (Everton) et plus récemment, Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah). Le prochain sur la liste devrait, sauf grande surprise, être Jonathan Clauss.

L'article continue ci-dessous

Getty

Après avoir ouvert la porte à un départ de l’OM en juin dernier, l’international français était sur les tablettes de Galatasaray. Mais c’est finalement dans un autre club de Ligue 1 que le joueur va signer et plus précisément, à l’OGC Nice. Selon les informations du journal, Le Parisien, le club azuréen aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Jonathan Clauss, cet été.

Des derniers détails à régler avec Clauss

Cela fait notamment plusieurs jours que Nice pousse pour s’offrir Jonathan Clauss. Le Gym avait formulé, dans un premier temps, une offre de 3,5 millions d’euros, rejetée par l’OM. C’est finalement la nouvelle proposition à hauteur de 4 M€, plus 1 M€ de bonus, qui a été acceptée par le club phocéen. Selon le média français, il ne manquerait donc qu’un accord entre Nice et Clauss qui devrait s’engager pour deux ans, plus un en option.

De son côté, Foot Mercato indique que les discussions entre les deux parties sont positives et que le deal devrait être conclu prochainement. Jonathan Clauss devrait passer sa visite médicale une fois qu’il se serait mis d’accord sur les termes de son contrat avec Nice comme le précise Le Parisien. Après deux ans passés à l’OM, le latéral droit français va retrouver sur la côte d’Azur, son ancien entraineur au RC Lens, Franck Haise.