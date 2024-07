Mercato, la décision forte de l'OM pour Jonathan Clauss

L’OM a pris une décision importante pour Jonathan Clauss, pressenti sur le départ.

Le mercato estival est très mouvementé dans la cité phocéenne. Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes. Cet été, le club phocéen a déjà enregistré les arrivées de Roberto De Zerbi au poste d’entraineur, de Lillian Brassier en défense et d’Ismaël Koné dans l’entrejeu. Si d’autres recrues sont attendues dans les prochains jours, l’OM se penche aussi sur le cas de ses joueurs en instance de départ dont Jonathan Clauss.

C’est la fin entre Jonathan Clauss et l’OM

L’avenir de Jonathan Clauss est au cœur des discussions dans la cité phocéenne. A un an de la fin de son contrat, l’international français semble proche d’un départ de l’OM, qui l’avait déjà mis sur la liste de transferts lors du dernier mercato hivernal. S’il est finalement resté à Marseille et a sorti des prestations séduisantes qui ont conduit à sa convocation à l’Euro même s’il n’a finalement pas joué. C’est justement lors d’un match de préparation avec les Bleus que Jonathan Clauss a ouvert la porte à un départ de l’Olympique de Marseille.

« Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas », a-t-il déclaré après France – Luxembourg (3-0).

L’OM a fixé le prix de Clauss, Nice à l’affût

Il y a quelques semaines, on annonçait que Galatasaray était intéressé par Jonathan Clauss. Le club turc ne serait plus le seul sur le dossier puisque l’OGC Nice serait aussi entré dans la course pour l’ancien lensois comme le révèlent Nice Matin et Foot Mercato, ce vendredi. Face à ces propositions, l’OM a décidé de fixer le prix de son latéral droit.

A en croire les médias suscités, Pablo Longoria réclamerait entre 8 et 10 millions d’euros pour Jonathan Clauss. Un montant sur lequel refuse de s’aligner par contre les Aiglons, qui mettent en avant l’âge avancé du joueur qui fête bientôt ses 32 ans. Toutefois, la présence de Franck Haise, son ancien coach à Lens, sur le banc de Nice pourrait peser dans le choix final de Jonathan Clauss.