Grande nation du football, l'Espagne a mis beaucoup de temps avant de gagner la Coupe du monde de football.

Combien de fois l'Espagne a-t-elle participé à la Coupe du monde de football ?

L'équipe d'Espagne a participé 16 fois à la Coupe du monde de football : en 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Lors de la Coupe du monde 2022, l'Espagne va participer à sa quatorzième phase finale consécutive, un record dans son histoire.

L'Espagne a par ailleurs organisé une seule fois la Coupe du monde de football : en 1982.

Combien de fois l'Espagne a-t-elle manqué la Coupe du monde de football ?

L'Espagne a été absente six fois de la Coupe du monde : en 1930, 1938, 1954, 1958, 1970 et 1974.

L'Espagne a refusé de participé à la première Coupe du monde en 1930 et n'a pas pris part aux éliminatoires de la Coupe du monde 1938 en raison de la Guerre d'Espagne qui s'est déroulée du 17 juillet 1936 au 1er avril 1939.

L'Espagne n'est pas parvenue à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde en 1954, 1958, 1970 et 1974.

Combien de fois l'Espagne a-t-elle gagné la Coupe du monde de football ?

L'Espagne n'a gagné qu'une seule fois la Coupe du monde de football : en 2010 lors de la phase finale organisée en Afrique du Sud.

L'Espagne n'a jamais terminé deuxième ou troisième d'une Coupe du monde mais s'est classée quatrième en 1950.

Combien de joueurs espagnols ont remporté la Coupe du monde de football ?

Au total, 23 joueurs espagnols ont remporté la Coupe du monde de football. Il s'agit des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2010.

Les champions du monde 2010 : I. Casillas • R. Albiol • G. Piqué • C. Marchena • C. Puyol • A. Iniesta • D. Villa • Xavi • F. Torres • C. Fàbregas • J. Capdevila • V. Valdés • J. Mata • X. Alonso • S. Ramos • S. Busquets • Á. Arbeloa • Pedro • F. Llorente • J. Martínez • D. Silva • J. Navas • P. Reina.

Combien de sélectionneurs espagnols ont remporté la Coupe du monde de football ?

Un seul sélectionneur espagnol a remporté la Coupe du monde de football puisque l'Espagne n'a été sacrée qu'une seule fois. Il s'agit de Vicente del Bosque, le sélectionneur de la Roja en 2010.