Combien de fois le Brésil a-t-il gagné la Coupe du monde de football ?

Participations, victoires : le Brésil est l'équipe de tous les records à la Coupe du monde de football.

L'équipe du Brésil fait rêver tous les amoureux du football. La mythique Seleção détient de nombreux records en Coupe du monde.

Combien de fois le Brésil a-t-il participé à la Coupe du monde de football ?

Le Brésil est la seule équipe au monde à avoir participé à toutes les phases finales de la Coupe du monde de football avec 22 présences en 22 éditions : 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Le Brésil a organisé deux fois la Coupe du monde, en 1950 et 2014, un record qu'il partage avec plusieurs pays : le Mexique (1970, 1986), l'Italie (1934, 1990), la France (1938, 1998), l'Allemagne (1974, 2006).

Combien de fois le Brésil a-t-il remporté la Coupe du monde de football ?

Le Brésil a remporté cinq fois la Coupe du monde de football ce qui constitue un record. La Seleção a triomphé lors des éditions 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002.

L'équipe du Brésil est la seule équipe à avoir gagné deux fois de suite la Coupe du monde (1958-1962) avec l'Italie (1934-1938).

Le Brésil a également été deux fois finaliste de la Coupe du monde, en 1950 et en 1998 et a terminé 3e en 1938 et 1978.

Le Brésil a-t-il déjà été éliminé au premier tour de la Coupe du monde de football ?

Oui, c'est arrivé seulement deux fois ! En 1930 et en 1966.

Combien de joueurs brésiliens ont remporté la Coupe du monde de football ?

Au total, 94 joueurs brésiliens ont remporté la Coupe du monde de football.

Pelé l'a remporté à trois reprises (1958, 1962 et 1970) ce qui est un record dans l'histoire de la Coupe du monde.

Quinze joueurs brésiliens ont réussi a remporté deux fois la Coupe du monde : Bellini, Cafu, Castilho, Didi, Djalma Santos, Garrincha, Gimar, Mauro, Nílton Santos, Pepe, Ronaldo, Vavá, Mario Zagallo, Zito et Zózimo.

Les champions du monde 1958 : Castilho • Bellini • Gilmar • Djalma Santos • Dino Sani • Didi • M. Zagallo • Oreco • Zózimo • Pelé • Garrincha • Nílton Santos • Moacir • De Sordi • Orlando • Mauro • Joel • J. Altafini • Zito • Vavá • Dida • Pepe.

Les champions du monde 1962 : Gilmar • Djalma Santos • Mauro • Zito • Zózimo • Nílton Santos • Garrincha • Didi • Coutinho • Pelé • Pepe • Jair Marinho • Bellini • Jurandir • Altair • Zequinha • Mengálvio • Jair • Vavá • Amarildo • M. Zagallo • Castilho.

Les champions du monde 1970 : Félix • Brito • Piazza • Carlos Alberto • Clodoaldo • Marco Antônio • Jairzinho • Gérson • Tostão • Pelé • Rivellino • Ado • Roberto • Baldocchi • Fontana • Everaldo • Joel • Caju • Edu • Dario • Zé Maria • Leão.

Les champions du monde 1994 : Taffarel • Jorginho • Ricardo Rocha • Ronaldão • Mauro Silva • Branco • Bebeto • Dunga • Zinho • Raí • Romário • Zetti • Aldair • Cafu • 15 Márcio Santos • Leonardo • 17 Mazinho • Paulo Sérgio • Müller • Ronaldo • Viola • Gilmar.

Les champions du monde 2002 : Marcos • Cafu • Lúcio • Roque Júnior • Edmílson • Roberto Carlos • 7 Ricardinho • Gilberto Silva • Ronaldo • Rivaldo • Ronaldinho • Dida • Belletti • Ânderson Polga • Kléberson • Júnior • Denílson • Vampeta • Juninho Paulista • Edílson • Luizão • Rogério Ceni • Kaká.

Combien de sélectionneurs brésiliens ont remporté la Coupe du monde de football ?

Cinq sélectionneurs ont remporté la Coupe du monde de football et à chaque fois avec le Brésil. Il s'agit de Vicente Feola (1958), Aymoré Moreira (1962), Mario Zagallo (1970), Carlos Alberto Pareira (1994) et Luis Felipe Scolari (2002).

Le Brésil a d'ailleurs toujours été entraîné par un Brésilien lors d'une phase finale de Coupe du monde.