Combien de fois l'Argentine a-t-elle gagné la Coupe du monde de football ?

Participations, nombre de victoires, découvrez le palmarès de l'Argentine à la Coupe du monde de football.

L'Argentine est l'une des équipes de football les plus prestigieuses de la planète et a produit des joueurs extraordinaires comme Diego Maradona et Lionel Messi. Découvrez sans plus tarder le palmarès de l'Albiceleste à la Coupe du monde.

Combien de fois l'Argentine a-t-elle participé à la Coupe du monde de football ?

L'Argentine a participé à 18 éditions sur 22 de la Coupe du monde : 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

L'Argentine a été une seule fois pays organisateur de la Coupe du monde : en 1978.

Combien de fois l'Argentine a-t-elle manqué la Coupe du monde de football ?

L'Argentine a été absente quatre fois de la phase finale de la Coupe du monde : en 1938, 1950, 1954 et 1970.

Les Argentins ont refusé de participé aux éliminatoires de la Coupe du monde 1938 (dont la phase finale était organisée en France) car ils souhaitaient que l'épreuve se déroule en Amérique du Sud afin d'avoir une alternance Europe/Amérique du Sud. Quatre ans plus tôt, l'édition 1934 avait en effet été déjà organisée en Europe (en Italie).

L'Argentine a également refusé de participé aux éliminatoires de la Coupe du monde 1950 dont la phase finale avait lieu au Brésil en raison d'un conflit avec le Fédération brésilienne de football. L'Argentine reprochait au Brésil de ne pas avoir boycotté la Coupe du monde 1938 en France. De plus, en 1948, une grève des joueurs argentins éclata (estimant qu'ils n'étaient pas assez payés) et ils furent nombreux à quitter le pays pour aller jouer en Colombie.

Rebelote en 1954 : l'Argentine est absente des éliminatoires, subissant encore les conséquences de la grèves des joueurs de 1948. La sélection argentine ne jouait pratiquement jamais à cette époque, manquant ainsi la Copa América 1949, la Coupe du monde 1950, la Copa América 1953 et la Coupe du monde 1954 !

Enfin, pour la Coupe du monde 1970, l'Argentine n'est pas parvenue à se qualifier, échouant dans le groupe 1 de la zone Amérique du Sud des éliminatoires. Les Argentins ont été devancés dans un groupe à trois par le Pérou et la Bolivie.

Combien de fois l'Argentine a-t-elle gagné la Coupe du monde de football ?

L'Argentine a gagné deux fois la Coupe du monde de football : en 1978 et en 1986.

L'Argentine a également été finaliste trois fois de la Coupe du monde : en 1930, en 1990 et en 2014. L'Argentine n'ayant jamais été éliminée en demi-finale, elle n'est jamais montée sur la troisième marche du podium.

Combien de joueurs argentins ont remporté la Coupe du monde de football ?

Au total, 44 joueurs ont remporté la Coupe du monde de football. Un seul y est parvenu deux fois : Daniel Passarella qui était présent en 1978 et 1986.

Diego Maradona aurait pu lui aussi faire ce doublé mais il n'a pas été retenu par le sélectionneur argentin en 1978, à la grande surprise des médias et des supporters.

Les champions du monde 1978 : N. Alonso • O. Ardiles • H. Baley • D. Bertoni • U. Fillol • A. Gallego • L. Galván • R. Galván • R. Houseman • M. Kempes • D. Killer • O. Larrosa • R. La Volpe • L. Luque • J. Olguín • O. Ortiz • M. Oviedo • R. Pagnanini • D. Passarella • A. Tarantini • J. Valencia • R. Villa.

Les champions du monde 1986 : S. Almirón • S. Batista • R. Bochini • C. Borghi • J. Brown • D. Passarella • J. Burruchaga • N. Clausen • J. Cuciuffo • D. Maradona • J. Valdano • H. Enrique • O. Garré • R. Giusti • L. Islas • J. Olarticoechea • P. Pasculli • N. Pumpido • O. Ruggeri • C. Tapia • M. Trobbiani • H. Zelada.

Combien de sélectionneurs argentins ont remporté la Coupe du monde de football ?

Ils sont deux sélectionneurs argentins à avoir été sacrés champions du monde : César Luis Menotti en 1978 et Carlos Bilardo en 1986.