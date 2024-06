Combien de fois l’Espagne a-t-elle gagné l’Euro ?

L’Espagne qui fait son entrée en lice à l’Euro ce samedi est montée sur le toit du continent plus d’une fois.

L’Espagne de Luis De La Fuente entame ce samedi son parcours à l’Euro 2024 en défiant la Croatie. Les Ibériques renouent avec l’une de leurs épreuves fétiches et avec la ferme ambition d’aller au bout. Comme ils ont déjà pu le faire par le passé.

Espagne – Croatie, toutes les infos pratiques

La Roja a soulevé le trophée Henri Delaunay à trois reprises dans son histoire. Un beau palmarès et qui n’a été accompli que par l’Allemagne. Les Espagnols sont donc les plus titrés dans cette épreuve continentale.

L’Espagne à égalité avec l’Allemagne

Jusqu’à 2008, la Seleccion ne comptait cependant qu’une consécration à l’Euro. C’était lors de l’édition 1964 disputée à domicile. Ils avaient alors battu l’URSS à domicile sur le score de 2 à 1. Pendant longtemps c’était même leur unique sacre au niveau international.

L’Espagne a fini par dépoussiérer son musée en 2008 en remportant l’Euro qui s’est joué en Autriche et en Suisse. En finale, elle a dominé l’Allemagne grâce à un but de Fernando Torres, empêchant ainsi la Mannschaft d’inscrire pour la 4e fois son nom au palmarès.

Euro 2024, tout ce qu’il faut savoir sur l’Espagne

Puis, elle a récidivé quatre ans plus tard à l’occasion du tournoi organisé en Ukraine et en Pologne. Andres Iniesta et ses coéquipiers ont étrillé l’Italie lors de la finale (4-0). Cela reste d’ailleurs le succès le plus large jamais enregistré en finale de cette compétition.

La Roja, seule sélection à avoir réussi le back to back

L’Espagne a la particularité d’être la seule sélection à avoir réussi à conserver son titre de champion d’Europe. Et les deux fois c’était avec le légendaire Iker Casillas comme capitaine. Depuis, cette sélection court derrière son glorieux passé. Elle n’est pas parvenue à faire mieux que demi-finaliste lors des éditions 2016 et 2020.

Cette année, elle espère pouvoir en finir avec cette traversée de désert. Elle semble être armée pour en tous cas, comptant notamment parmi ses rangs le très talentueux Lamine Yamal. Le prodige de Barcelone sera l’un des joueurs à surveiller durant cette compétition.