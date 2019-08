Collot assurera l’intérim à Nantes

Patrick Collot a été confirmé ce lundi par Franck Kita en tant que coach intérimaire du FC Nantes.

Le FC n’est pas pressé de trouver un remplaçant à Vahid Halilhodzic au poste d’entraineur principal. La direction a choisi de se donner tout le temps nécessaire pour trouver le technicien à même de guider les Canaris et réaliser une bonne saison 2019/2020.

De fait, pour la reprise du championnat, programmée dimanche prochain contre , c’est Patrick Collot qui va assurer l’intérim. L’ancien adjoint de Vahid Halilhodzic était en charge des entrainements depuis le départ de ce dernier.

Collot (52 ans) n’en sera pas à sa première expérience comme entraineur temporaire en . Il avait déjà « dépanné » en 2015 au LOSC, avant d’être nommé à titre définitif par la direction nordiste. Une expérience qui n’a duré que 15 matches.

L'article continue ci-dessous

Une situation imprévue

En conférence de presse ce lundi, Franck Kita, le directeur général délégué du club, a confirmé cette information : "Il assurera l'intérim pour les jours qui viennent et nous travaillons activement sur la venue d'un coach. On a été surpris par les événements, c'est une situation imprévue, extraordinaire, qui n'arrive jamais. On travaille dessus et cette décision arrivera très rapidement."

Plusieurs pistes ont déjà été explorées par le staff du FCN pour ce poste d’entraineur. Mais entre celles qui n’ont pas complètement convaincu en interne (Stéphane Ziani et Luis Fernandez) et celles qui n’ont rien donné (Gennaro Gattuso et Walter Zenga), la situation reste la même et la problématique demeure. A noter que Kita a déjà « épuisé » quinze coaches depuis qu’il s’est installé à La Beaujoire en 2008.